30 Jahre Leiter

Abschlussfeier: Die ersten 14 Generalisten aus dem Klinikum Landsberg

Von: Nathalie Schelle

Teilen

14 Azubis haben die generalistische Pflegeausbildung erfolgreich abgeschlossen. Berufsfachschulenleiter Reinhold Pschera (hinten, 2.v.r.), Landrat Thomas Eichinger (hinten, 3.v.r.), Klinikumsvorstand Marco Woedl (hinten, 6.v.r.) und die Pflegedirektoren Andreas Winklhofer (hinten, 5.v.l.) und Wilhelm Huber (2.v.l.) freut´s. © Schelle

Landkreis – Eine besondere Abschlussfeier hat es am vergangenen Donnerstag im Historischen Rathaus gegeben. Die ersten Pflegefachfrauen – und ein Pflegefachmann – haben die neue generalistische Pflegeausbildung erfolgreich abgeschlossen. Kein einfacher Weg, wie sich im Laufe der festlichen Zeremonie zeigte.

„Bravourös gemeistert“ haben die Absolventen den ersten Jahrgang der neuen Pflegeausbildung, wie der Pflegedirektor des Landsberger Klinikums, Andreas Winklhofer, erklärt. Denn vor allem die Anfangszeit im September 2020 sei nicht leicht gewesen. Neben einem komplett neuen Lehr- und Ausbildungsplan habe den Beteiligten auch die Corona-Pandemie zu schaffen gemacht, die gerade in dieser Zeit eine ihrer Hochphasen hatte. „Es war sehr viel neues, daher höchsten Respekt.“



Neu waren die komplette Theorie und Praxis, wie Reinhold Pschera, der Schulleiter der Berufsfachschule für Pflege des Klinikums, ausführte. Da drei Ausbildungsrichtungen, Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege, zusammengefasst wurden, gab es neben einer neuen Ausbildungsstruktur auch noch neue Prüfungen. Die Generalistik habe alle, Ausbilder und Auszubildende, vor Herausforderungen gestellt – weshalb Pschera „stolz auf das gesamte Team der Berufsfachschule“ sei.



„Wer am Ende ist, kann von vorne anfangen, denn das Ende ist der Anfang von der anderen Seite“, zitierte Klinikumsvorstand Marco Woedl den deutschen Komiker Karl Valentin. Die ehemaligen Azubis könnten jetzt durchstarten, denn noch nie seien Pfleger so gefragt gewesen, wie jetzt. Wo sie „durchstarten“, ist übrigens ganz unterschiedlich. So zieht es einige Pfleger in andere Orte, während sich acht Absolventen entschieden haben, im Klinikum Landsberg zu bleiben. Neben so vielen neuen Kräften muss sich das Klinikum allerdings auch von einem langjährigen Wegbegleiter verabschieden, wie der Klinikumsvorstand am Ende seiner Rede verrät.



30 Jahre Leiter

Reinhold Pschera, der seit 36 Jahren in der Berufsfachschule des Klinikums tätigt ist und diese seit 30 Jahren leitet, geht in den Ruhestand. Vor allem seine letzten Azubis, die ersten Generalisten des Klinikums, scheint er besonders ins Herz geschlossen zu haben. „Ihr seid eine ganz starke Truppe. Stark im Zusammenhalt, stark im Lachen, stark am Glas“, scherzte er und spielte auf die vielen Ausflüge an, die die ehemaligen Azubis mit ihrem Leiter unternommen hatten. So habe die gesamte „Truppe“ auf der Abschlussfahrt Hamburg unsicher gemacht.



Damit Pschera seine Schüler auch nicht vergisst, haben die sich was besonderes einfallen lassen: Neben einer AC/DC-Schallplatte – Pschera sei wohl ein Retro-Fan – gab es für ihn auch noch ein etwas größeres Geschenk: einen Kirschbaum, an dem alle Schüler Nachrichten für ihren ehemaligen Leiter befestigt hatten. Wie Pschera das Geschenk in seinem Auto nach Hause transportieren soll, ließen sie mit einem Zwinkern offen.