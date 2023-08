„Bahn frei“ am Landsberger Lechwehr

Von: Susanne Greiner

Per Stahlwinde ans Ufer gezogen. Heute Morgen wurde der Baum am Lechwehr abgeholt. © Greiner

Landsberg – „Mein Freund, der Baum, ist tot“, mag manch einer summen, war doch der Mitte Juli am Lechwehr angespülte Baum einigen ans Herz gewachsen. Ihn dort zu lassen, sei aber zu gefährlich, urteilte das Wasserwirtschaftsamt. Gestern wurde er abtransportiert.

Die Pappel wurde am Ufer in mehrere Teile zersägt. © Greiner

Das Problem: Der Baum könnte sich beim nächsten Hochwasser lösen – mitten im Stadtgebiet sei so etwas nicht verantwortbar, sagt Steffen Lehmann vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim. Bis Montag befürchtete man, dass die Pegelstände wegen der Regenfälle in der vergangenen Woche noch zu hoch seien. Am Dienstag war es dann soweit: Per Stahlseil wurde der Baum ans Ufer gezogen und dort in mehrere Stücke zersägt.

Den Stamm werde man häckseln – es ist eine Pappel, und deren Brennwert sei zu gering für Brennholz.