15-Jähriger spuckt Polizisten an

Von: Toni Schwaiger

Einmal mehr war der Dießener Bahnhof Treff einer nicht ganz so freundlichen Jugendgruppe. © Roettig

Dießen - Einmal mehr hat es am Freitagabend Probleme mit Jugendlichen am Dießener Bahnhof gegeben. Ein 15-Jähriger zeigte sich bei einer Polizeikontrolle besonders aggressiv und spuckte zuletzt gar auf die Beamten.

Gleich aus mehreren Dienststellen waren Polizeibeamte kurz vor 23 Uhr am Bahnhof angerückt, um die dort versammelten Jugendlichen zu kontrollieren. Etwa 40 Personen umfasste die Jugendgruppe, so Polizeisprecherin Milena Huber. Ein 15-Jähriger sei dabei besonders aufgefallen. Er stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss und sei auf der Bahnhofstraße herumgetorkelt. Im Zuge der Kontrolle sei er dann zunehmend aggressiver und ausfallender geworden, habe die Beamten mehrfach beleidigt und zuletzt versucht, mit seinem Kopf nach einem der Ordnungshüter zu stoßen. „Zudem spuckte er mehrfach in Richtung der Polizisten, einem Beamten sogar in das Genick“, so Huber.

Damit war dann endgültig Schluss mit lustig. Die Polizei brachte den 15-Jährigen zur Dienststelle in der Hofmark und ließ eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme durchführen. Im Anschluss wurde das Früchtchen seiner Mutter übergeben.