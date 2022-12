Bahnhof Kaufering: Natter verzögert Barrierefreiheit

Von: Susanne Greiner

Teilen

Die neuen Züge sind da. Der barrierefreie Ausbau des Kauferinger Bahnhofs dauert aber voraussichtlich bis mindestens 2026 – ein Jahr länger als bisher geplant © Fleischer

Kaufering – Wer in Kaufering von einem Gleis zum anderen will, muss gut zu Fuß sein. Einen Aufzug sucht man vergeblich und ein Kinderwagen wird zur Last. Bis der Bahnhof der Lechraingemeinde barrierefrei ist, wird es aber wohl noch dauern. Beim DB-Dialog im bayerischen Landtag hat der Konzernbeauftragte für Bayern, Klaus-Dieter Josel, als Datum 2026 genannt – ein gutes Jahr später als bisher geplant.

Grund dafür sei, dass „die Bahn die planrechtliche Zulassung für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs in einem Jahr, also Ende 2023, erwartet“, informierte Grünenabgeordnete Gabriele Triebel in einer Pressemitteilung. Baubeginn solle erst im ersten Halbjahr 2025 sein, die Fertigstellung frühestens 2026. Für Triebel ein Unding, werde der barrierefreie Ausbau doch bereits seit 20 Jahren versprochen. Das sei „eine Bahn-Nachricht nach dem Motto ‚und ewig grüßt das Murmeltier‘“.



Bundestagsabgeordneter Michael Kießling ist laut Pressemitteilung ebenfalls nicht erfreut über die Verzögerung. Allerdings dürfe man die Schuld für die Verzögerung nicht bei der Deutschen Bahn „oder indirekt bei dem bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr suchen“. Das sei „reine Polemik“. Warum Kießling auf eine derartige Kritik der Grünen am Bauministerium schließt, ist aus der Mitteilung Triebels nicht ersichtlich.



Dass sich die Planungen verzögerten, liege indessen im Baurechtsverfahren – das sich wiederum wegen des Tier- und Umweltschutzes verzögere, schreibt Kießling. Das bestätigt auch ein Sprecher der Bahn: Am Bahndamm sei die „streng geschützte Schlingnatter“ nachgewiesen worden. Deshalb habe bisher kein Baurecht erteilt werden können, weil man erst das Gelände dementsprechend prüfen und eine zusätzliche Reptilienkartierung erstellen müsse.



Aus diesem Grund habe die Deutsche Bahn die Unterlagen zum Baurechtsverfahren überarbeiten und neu einreichen müssen, so der Bahn-Sprecher. Der bisher geplante Baubeginn 2023 sei nicht einzuhalten, weil Baumaßnahmen im Gleis- und Bahnhofsbereich Vorlaufzeiten benötigten: Sperrzeiten müssten langfristig angemeldet und „aufwendig abgestimmt“ werden. Die nächsten freien Sperrzeiträume seien aber erst 2025 möglich.