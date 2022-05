Künstler Kloker und die Box im Schondorfer Bahnschuppen

Von: Dieter Roettig

Künstler Andreas Kloker liebt den Schondorfer Bahnhofsschuppen und legte ein Konzept zu einer schnellen und kostengünstigen Sanierung für eine Nachnutzung vor. © Roettig

Schondorf – Nachdem der Rat zuletzt mindestens ins übernächste Jahrzehnt kata­pultiert wurden, hat man sie jetzt wieder auf den Boden der machbaren Tatsachen geholt. Während die Architekten Florian Wiesler und Tobias Schmidt eine futuristische aber kaum bezahlbare Machbarkeitsstudie zum Bahnhofsschuppen in der „Neuen Mitte“ präsentiert hatten, meldete sich jetzt Schondorfs Vorzeigekünstler Andreas Kloker mit einem eigenen Konzept zu Wort. Als „reizvoll, bodenständig und vor allem kostengünstig“ wurde es im Gemeinderat beurteilt.

Kloker sieht seine Idee als gemeinschaftsfördernde und eher dörfliche Variante mit weniger Beton und schneller realisierbar. Sein Vorschlag würde auch einer späteren Umgestaltung des Platzes als Ortsmitte nicht im Wege stehen, wie einer Rathaus-­Erweiterung, der Öffnung des parkartigen Geländes hinter dem Jugendhaus oder einer teilweisen Überbauung des Edeka-Parkplatzes.



Kloker ist wichtig, den Güterschuppen aus dem Jahr 1898 in seiner Form zu erhalten. Als Beispiel, wie man aus einem schäbigen Bahngebäude ein Schmuckkasterl machen kann, nannte er das auffallend rote Ex-Stellwerk seiner Kollegin Annunciata Foresti in Dießen. „Wir sind hier in Schondorf nicht gerade gesegnet mit denkmalgeschützten Gebäuden“, sagte er. „Darum finde ich es besonders wichtig, den Schuppen in seiner jetzigen Form für unsere Nachwelt zu erhalten.“



Aus der Renovierung möchte Kloker ein gemeinschaftsförderndes Projekt machen. Es gebe viele Tätigkeiten, die auch von Nichtfachleuten ausgeführt werden könnten. Wie Hilfe beim Dachab- und -eindecken, bei der Dachrinnen-Entwässerung, bei Reparaturen oder Reinigungsarbeiten. Für Profis blieben genügend Aufgaben wie Geländer setzen oder ein Hebelift bei der Westrampe für Rollstuhlfahrer. Beim Außenanstrich solle man ruhig zu „mutigen Farben“ greifen.



Um die Innenwände möglichst original zu erhalten und nicht zu berühren, schlug Kloker auch aus wärmetechnischer Notwendigkeit ein „Box in Box-System“ vor: In den rund 55 Quadratmeter großen Innenraum stellt man einen teilweise vorgefertigten Holzwürfel, für den es vielerlei Nutzungsmöglichkeiten gebe wie als Tourist-Info oder Ausweichbüro für das nahe Rathaus. Die Belichtung findet durch die beiden Toröffnungen mit eingesetzten filigranen Stahl-Glas-Türelementen statt. Auch ein Glasdach sei möglich. Der als Umgang entstehende Raum könnte als Ausstellungsfläche zum Beispiel für Ammersee-Bilder oder historische Ansichten von Schondorf genutzt werden. Für notwendige Geschäftchen findet man Toiletten im Bahnhof daneben oder im Rathaus gegenüber.



Zum Bahnensemble passend schlug Kloker Fahrradständer mit moderner Aufhängemöglichkeit sowie einem Wellblech­dach vor, wie sie einst bei Bahn­nebengebäuden üblich waren. Er sieht die Ständer direkt hinter den Gabionen. Damit sei der geforderte Abstand zu den Geleisen gewährleistet und keine Parkplätze gingen verloren.



In seinem Schlusswort erklärte Andreas Kloker seine Liebe zum Bahnhofsschuppen. In den 70er Jahren sei er wohl einer der Letzten gewesen, der sich mit einem Güterwagon 300 Zentner Tonmehl aus dem Westerwald nach Schondorf anliefern ließ.



Bürgermeister Alexander Herrmann möchte in einer der nächsten Ratssitzungen final über das Kloker-Konzept bera­ten. Er meinte, ein 80-Prozent-Zuschuss aus der Städtebauförderung sei möglich.