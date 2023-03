Erst das Norwegerhaus, dann der Badesteg?

Von: Dieter Roettig

Das einst stolze Norwegerhaus in Eching am Ammersee wurde auf Anordnung des Landratamtes Landsberg abgerissen. Was bleibt, ist eine Grube mit Bauschutt. © Roettig

Eching – 123 Jahre war das rote Norwegerhaus am Ende der Kaagangerstraße in Eching ein liebgewordener Anblick für die vielen Spaziergänger und Radausflügler, die hier im Landschaftsschutzgebiet des Ammersees Erholung suchen. Derzeit kommen besonders viele Neugierige vorbei und starren ungläubig auf die Grube mit Bauschutt, wo vor wenigen Tagen noch das einst historisch bedeutsame Haus aus der Jugendstilzeit stand.

Wie im KREISBOTEN berichtet, wurde es auf Anweisung des Landratsamtes Landsberg unter Polizeischutz abgerissen – als trauriges Finale eines 16-jährigen Rechtsstreits. Claus Vogt, ab 1999 Eigentümer des einstigen Wohn- und Atelierhauses des Kunstmalers Hans Beat Wieland (1867 - 1945), hatte das seit 1980 unter Denkmalschutz stehende Haus wohl zu gründlich renoviert. Der Denkmalschutz wurde entzogen und das Gebäude als „Schwarzbau“ eingestuft. Obwohl sich Vogt verpflichtet hatte, das Haus in den Originalzustand zurückzubauen, rückte der Abrissbagger an.

Was bleibt, ist ein rund 7.000 Quadratmeter großes „Freizeitgrundstück“ mit eigenem Bade- und Bootssteg. Und auch der ist in Gefahr, ist zu vernehmen. Denn die Schlösser- und Seenverwaltung tendiert grundsätzlich zum Rückbau von Ammersee-Stegen.



Für den 80-jährigen Diplom-­Ingenieur Claus Vogt mit Hauptwohnsitz München ist der Abriss aber nicht das Ende seines Ammersee-Traums. Er möchte an gleicher Stelle einen Neubau in Größe und Stil des Norwegerhauses mit einem Museum für den Maler Wieland errichten. Dazu hat er in Erwartung des Abrisses noch die Originalfenster und Türen ausgebaut. Die markante rote Holzverkleidung konnte er nicht mehr retten.



Wie Echings Bürgermeister Siegfried Luge auf Nachfrage erklärte, sei ein Neubau im Landschaftsschutzgebiet zwar theoretisch möglich, bedürfe aber eines langwierigen Genehmigungsweges.