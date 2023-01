Impfzentrum zu

Ruhe auf dem Fliegerhorst Landsberg

Von: Susanne Greiner

Mehrere ‚Teststraßen‘ waren im Testzentrum auf dem Fliegerhorst Landsberg bei Penzing eingerichtet worden. Ende Februar wird wohl auch hier Ruhe einkehren. © Greiner

Landkreis – Lange Schlangen vor dem Testzentrum auf dem Fliegerhorst bei Penzing? Ein Bild, das der Vergangenheit angehört. Nachdem im Impfzentrum des Landkreises am 16. Dezember das letzte Mal der Coronaimpfstoff in den Arm einer Person gespritzt wurde, ist auch im benachbarten Hangar die Zahl der Personen, die einen Coronatest benötigen, drastisch zurückgegangen. Noch ist die Schließung seitens des Freistaats nicht beschlossen. Aber Ende Februar könnte auch hier das letzte Mal ein Coronatest durchgeführt werden.

„Es ist noch nicht sicher“, sagt Landratsamtssprecher Wolfgang Müller, „aber vermutlich wird das Testzentrum zum 28. 2. hin geschlossen.“ Momentan ließen sich dort nur noch wenige Personen auf das Virus testen – beispielsweise die, die jemanden in einer Seniorenunterkunft besuchen wollen oder Personen, bei denen ein Selbsttest zuhause positiv angeschlagen hat.



Start für die Coronatests des Landratsamtes war im Mai 2020, mit dem „Drive Though“ am Sportzentrum Landsberg. Das Testzentrum auf dem Fliegerhorst eröffnete ‚erst‘ im August 2020. Betreiber war bis Juni 2022 das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) am Landsberger Klinikum. „Die haben 97.925 Tests durchgeführt“, berichtet Müller. Zum Ende hin allerdings pro Tag nur noch 20 bis 40 Tests. Danach wurde das Testzentrum – und 110.000 Tests, darunter zahlreiche Reihentestungen zum Beispiel an Schulen – vier Monate lang vom Gesundheitsamt Landsberg organisiert, bis am 1. November der private Betreiber Huber Health Care übernahm.



„Das Testzentrum in dem alten Hangar auf dem Gelände der BiMA war für uns natürlich ein Glücksfall“, sagt Müller. Die Einrichtung von mehreren Fahrspuren – „Momentan haben wir dort nur noch eine Spur“ – sowie die Datenaufnahme durchs Autofenster noch vor dem Halleneingang seien ideal. Zudem müsse der Landkreis auch keine Miete zahlen, lediglich die Nebenkosten: „Da haben wir gegenüber anderen Landkreisen einen großen Vorteil.“



Der Pachtvertrag mit der BiMA laufe noch bis Ende März, informiert der Amtssprecher; der Vertrag für das Gebäude, in dem das inzwischen eher rudimentäre Contact-Tracing-Team (CTT) untergebracht ist, noch bis Ende Juni. Letzteres werde man dann wohl auflösen, schon jetzt würden die CTT-Mitglieder anderweitig eingesetzt.



Impfzentrum zu

Der Übergabetermin fürs Impfzentrum, das nach einem Ausflug in die Feuerwache schließlich wieder zurück in das Towergebäude wanderte, finde diese Woche statt, sagt Müller. Auch dieses Gebäude hatte der Landkreis von der BiMA gepachtet. „Eine Riesenherausforderung am Anfang“, erinnert sich Müller. Und eine nicht nur angenehme Erfahrung: Die Wut der Bürgerinnen und Bürger, die sich impfen lassen wollten, aber aufgrund der versprochenen und nicht gelieferten Impfdosen nicht impfen lassen konnten, war groß – und habe sich direkt gegen das Landratsamt gerichtet. Man sei an dem Lieferchaos ja nicht schuld gewesen, so Müller. „Aber die Wut der Leute damals konnte ich gut verstehen.“



Diese Wut bekam das Landratsamt auch zu spüren, als die hausinterne Telefonanlage unter dem Ansturm der Impfwilligen zur Terminabsprache zusammenbrach – bis ein Callcenter aus Magdeburg übernahm. „Ab März, April 2021 war die Lage endlich entspannter“, weiß Müller. Dann sei genug Impfstoff dagewesen.



Die erste Impfung im Landkreis führte ein mobiles Impfteam der Johanniter Unfallhilfe in einem Landsberger Seniorenheim am 27. Dezember 2020 durch. Die Johanniter waren auch weiterhin für die Impfungen in Penzing und mobil zuständig. Insgesamt seien es in den letzten zwei Jahren rund 116.500 Impfungen gewesen, so Müller. Wobei das eigentlich für 1.000 Impfungen pro Tag ausgerichtete Gebäude nie voll ausgelastet gewesen sei. Maximal habe man 400 Dosen am Tag verabreicht. Als dann auch Hausärzte und Apotheken bei den Impfungen einstiegen, seien es immer weniger geworden: „In den letzten Wochen waren es nur noch maximal zehn Personen pro Tag, manchmal aber auch gar niemand.“

Das Mobiliar des Impfzentrums, das jetzt der BiMA übergeben wird – Tische, Stühle oder auch Trennwände – gehöre offiziell dem Freistaat, weiß der Landratsamtssprecher. Ob man das verkaufen könne oder eventuell an anderer Stelle einsetzen werde, und wohin der Erlös bei einem möglichen Verkauf fließe, müsse man noch mit dem Freistaat absprechen.