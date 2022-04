Bananafishbones begeistern im Landsberger Stadttheater

Von: Andrea Schmelzle

Machten ihrem Ruf, eine der besten Livebands Deutschland zu sein, alle Ehre (von links): Peter Horn jun. (Gitarre, Maultrommel), Florian Rein (Schlagzeug) und Sebastian Horn (Gesang, Bass, Maultrommel). © Schmelzle

Landsberg – Über drei Jahrzehnte Bandgeschichte „auf dem Buckel“ und gleichzeitig den Ruf, eine der besten Livebands Deutschlands zu sein: Die Bananafishbones waren gestern zu Gast im gut befüllten Stadttheater – und wurden ihrem Ruf mehr als gerecht: Freude am Spielen, grenzenlose Energie, enorme musikalische Vielfalt – und immer wieder die Interaktion mit dem Publikum. Das Ganze mit viel Humor, einem Geburtstagsständchen für Mama Horn, aber auch mit Stoff zum Nachdenken. Vor allem natürlich: mit ganz viel schönen Songs im Gepäck.

„Willkommen an Tag Eins der Maskenfreiheit“, begrüßt Edmund Epple, fürs musikalische Programm im Stadttheater verantwortlich, das größtenteils doch noch mit Masken versehene Publikum. Eine Frage des Respekts, der Rücksicht und auch des Selbstschutzes, meint Epple. Und freut sich, nach „gefühlt 400 Mal des Verschiebens“ die „bekannteste unbekannte Band“, „Veteranen des Indie­rocks“, die „fantastischen“ Bananafish­bones präsentieren zu dürfen. Das Trio aus Bad Tölz sei im „kollektiven Musikgedächtnis der 90er fest verwurzelt“. Das stimmt: Spätestens seit ihr Song „Come to Sin“ der Band im Jahr 1998 dank eines Werbeclips zum Durchbruch verhalf, kann ihn jeder mitsummen. Seitdem sind die „Fishbones“ unermüdlich auf Rockfestivals und mit ihrer „Live & Unplugged“-Show unterwegs, haben elf Tonträger veröffentlicht, Soundtracks zu Kinofilmen und Hörbüchern produziert. Sänger Sebastian Horn ist auch als Stimme von Dreiviertelblut bekannt, war in dieser Formation schon öfter im Stadttheater zu Gast – nun eben mit seinen langjährigen musikalischen Partnern, Bruder Peter Horn (Gitarre) und Schlagzeuger Florian Rein.



Und sogleich geht es los mit ihrem breiten Repertoire aus altbekannten „Banana-Indie-Perlen“, einem Mix aus Alternative, Pop und Country, sowie neuen Stücken – elektronischer, trip-hoppiger, fast schon psychedelisch manchmal – mit denen sie ihren einzigartigen Sound nochmal in ganz andere Sphären katapultieren. Schon gleich zu Beginn einer ihrer bekanntesten Hits: „ I like a lot“ – „Bananafishones are in the house“. Nur, um das mal klarzustellen. Auch klar wird schon jetzt, warum das Trio als eine der „besten Livebands“ ausgezeichnet wird. Immer wieder werden Songs mit einer persönlichen Geschichte eingeleitet. Auch der Ukraine-Krieg wird thematisiert: „Wir leben gerade in echt krassen Zeiten“, die oft zu einem „Gefühl der Verzweiflung“ führen würden, meint Sebastian Horn. Eben dieses wird dem Publikum in „none“, einem sehr schönen, ruhigen, traurigen Stück, nahegebracht. Eigene Songs wechseln mit „Fremdadaptionen“ ab, von Talking Heads, Johnny Cash, Pink Floyd, MGMT – oder The Cure „die wir alle drei lieben“ (immerhin haben sie sich nach einem Cure-Song benannt). Wunderschön: „Lullaby“ auf Fishbones-Art.



Ruhig sitzen fällt meist jedoch schwer. Jeder wippt mit dem Fuß oder nickt im Takt mit dem Kopf. Spätestens bei „Come to Sin“ gibt es fast kein Halten mehr. Das Publikum jubelt und holt die „Jungs“ noch zweimal auf die Bühne. „Let‘s have an ‚Easy Day‘, kündigt Sebastian Horn den Hit für die Zugabe an. Das sei wichtig in diesen Zeiten. Schließlich wird das Publikum mit der anrührenden Ballade „Friends“ „entlassen“ – immer noch ganz beseelt und berauscht.