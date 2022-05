Mit neuem Namen

Banken-Fusion auf Augenhöhe

Von: Johannes Jais

Teilen

Fuchstal-Denklingen und Nordkreis Landsberg in Zukunft verein – vier Köpfe, die für zwei Banken stehen, die noch in diesem Jahr fusionieren sollen: (von links) Josef Menhart und Stefan Reiser, beide von der RaiBa Fuchstal-Denklingen, mit Johannes Rauschmeier und Christian Greißl von der RaiBa Landsberg Nordkreis. © Jais

Lechrain – So groß wie nötig, so klein wie möglich: Mit diesem Schlagwort kann die geplante Fusion der Raiffeisenbank Nordkreis Landsberg und der Raiffeisenbank Fuchstal-Denklingen beschrieben werden. Dafür sollen Ende Mai und Anfang Juni auf den jeweiligen Generalversammlungen die Weichen gestellt werden.

Ein erster Informationsabend für die Mitglieder wurde bereits Ende April abgehalten. Circa 90 Mitglieder der RaiBa Fuchstal-Denklingen kamen dazu in das Bürger- und Vereinszentrum. Diesen Donnerstag, 4. Mai, erfolgt die Information für die RaiBa Nordkreis Landsberg. Die Versammlung findet im Gasthof Probst in Weil statt.



Das Leitwort zur geplanten Fusion klingt im ersten Moment widersprüchlich: „Wir wollen größer werden, um klein bleiben zu können.“ Warum diese zwei Genossenschaftsbanken, die räumlich voneinander getrennt sind, zusammengehen wollen und warum es zu keiner Fusion mit der großen VR Bank Landsberg-Ammersee in der Mitte des Landkreises kommt? Der Kreisbote hat nachgefragt.



Weil beide Banken eine ähnliche Größe aufweisen und eine vergleichbare Unternehmenskultur besitzen, sei es möglich, „eine Fusion auf Augenhöhe durchzuführen“. Jede der Banken könne sich gleichberechtigt in den Fusionsprozess einbringen, erklären Josef Menhart und Stefan Reiser – beide von der RaiBa Fuchstal – zusammen mit Johannes Rauschmeier und Christian Greißl von der RaiBa Nordkreis Landsberg. Weder fusionsbedingte Geschäftsstellenschließungen noch ein Personalabbau seien vorgesehen. „Alle Kunden und Mitglieder der Banken brauchen sich keine Sorgen zu machen, denn sie werden weiter von den bekannten Ansprechpartnern betreut“, heißt es in der Information an die Presse.



Mit neuem Namen



Der Name der neuen Bank lautet Raiffeisenbank Lechrain eG. Damit soll die Verbundenheit zur ländlich strukturierten Region entlang des Lechs verdeutlicht werden. Die Raiffeisenbank Lechrain wird von den Vorständen Stefan Reiser (Raiffeisenbank Fuchstal-Denklingen), Johannes Rauschmeier (Raiffeisenbank Nordkreis Landsberg) und Christian Greißl (Raiffeisenbank Nordkreis Landsberg eG) vertreten. Josef Menhart (62), der seit 22 Jahren Vorstand bei der RaiBa Fuchstal-Denklingen ist, wird im Fall der Zustimmung zur Fusion am Jahresende ausscheiden.



Alle Aufsichtsratsmitglieder beider Banken finden sich in der fusionierten Bank wieder. Bisher sind es zwei fünfköpfige Gremien; daraus soll ein Aufsichtsrat mit zehn Mitgliedern werden. Aufsichtsrat und Mitarbeiter beider Häuser stehen hinter der geplanten Verschmelzung. Die Mitglieder der beiden Genossenschaftsbanken werden in den jeweiligen Generalversammlungen um ihre Zustimmung gebeten. Notwendig ist bei beiden Generalversammlungen eine Mehrheit von mindestens 75 Prozent.



Nach einer Fusion, deren technische Umsetzung für Herbst 2022 geplant ist, wird das neue Institut klein bleiben und lediglich zur drittgrößten Genossenschaftsbank im Landkreis Landsberg werden. Mit einer Bilanzsumme von circa 435 Millionen Euro liegt das neue Institut noch weit unter dem bayerischen Durchschnitt von 951 Millionen Euro.



Sowohl die VR Bank Landsberg-Ammersee als auch die Raiffeisenbank Pfaffenwinkel (Peiting-Schongau) liegen knapp über einer Milliarde Bilanzsumme.



Insgesamt sind damit dann bei der RaiBa Lechrain 52 Voll- und Teilzeitbeschäftigte in sieben verschiedenen Geschäftsstellen tätig. In jeder Bank sind es bisher 26. Nur drei Mitarbeiter sollen künftig in beiden Bereichen (Fuchstal und nördlicher Landkreis) tätig sein. Das trifft vor allem auf Johannes Rauschmeier (38) zu, der künftig als Vorstand den Vertrieb verantwortet. Christian Greißl ist als Vorstand für die Bereiche Produktion/Marktfolge zuständig; Stefan Reiser wird Vorstand Controlling.



Sieben Geschäftsstellen



Was die Vorstände besonders hervorheben: Arbeitsplätze, Steuern und Spenden bleiben weiterhin vor Ort. Die Geschäftsstellen der neuen Bank liegen in Fuchstal, Denklingen, Unterdießen, Egling, Prittriching, Scheuring und Walleshausen. Zwar grenzen die Geschäftsgebiete beider Genossenschaftsbanken nicht aneinander, doch sei die Distanz – von Egling bis ins Fuchstal sind es knapp 40 Kilometer – im Zeitalter der Digitalisierung natürlich unproblematisch.



Beide Banken arbeiten seit mehreren Jahren in verschiedenen Projekten und Aufgaben bereits zusammen. Als Beispiel dafür führt Josef Menhart an, dass in Krankheitsfällen von jeweiligen Kollegen problemlos ausgeholfen wurde.