Leonie Fiebich: Mit einem Jumper in den siebten Basketball-Himmel

Von: Toni Schwaiger

Der Jumper ins Basketballglück: Leonie Fiebich befördert den Ball 0,4 Sekunden vor Schluss in den Korb. Ausgleich und Verlängerung in der EM-Partie gegen Tschechien. © FIBA.BASKETBALL

Landsberg/Ljubljana – Nach dem Drama mit Happy End sind bei der EM in Ljubljana viele Tränen der Freude geflossen. Die deutschen Basketballerinnen tanzten zunächst ausgelassen über das Parkett, danach nahm die Party in der Kabine ihren Lauf. Und mitten drin die Landsbergerin Leonie Fiebich. Sie warf das deutsche Team gegen Tschechien in letzter Sekunde nicht nur zum Sieg, sondern auch zur Olympia-Qualifikation für Paris. Matchwinnerin, Player of the Game. Mehr geht einfach nicht.

Ein echtes Drama: Da hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in den letzten 20 Sekunden des vierten Viertels drei Gelegenheiten, die Partie gegen die Tschechische Republik auszugleichen bzw. zu gewinnen, doch beim Stand von 61:63 vergibt erst Marie Gülich zwei Freiwürfe, anschließend nach einem verworfenen Dreier von Sonja Greinacher auch ihren Turnaround-Jumper.



Als die Niederlage schon perfekt scheint, und damit auch der verpasste Einzug in die Olympia-Quali, erhält das DBB-Team nach Videoüberprüfung doch noch 0,4 Sekunden und den Ball. 0,4 Sekunden! Und die nutzt Leonie Fiebich famos. Die 23-jährige Landsbergerin rettet ihr Team per einbeinigen Jumper übers Brett in die Verlängerung.



Und dort sorgt die 1,92 Meter große Flügelspielerin mit zwei verwandelten Freiwürfen bei 1,6 Sekunden zu spielen letztlich für den 71:69-Sieg und damit für die Qualifikation. „Ich habe keine Worte für das, was gerade passiert ist – nur Emotionen. Mich schüttelt es immer noch“, sagte Fiebich nach der Partie.



Wieder mal gelang den DBB-Frauen ein Comeback: Mit einem Sechs-Punkte-Rückstand war das deutsche Team in die letzten eineinhalb Minuten der Verlängerung gegangen, doch nach Marie Gülichs Layup war Svenja Brunckhorst mit einem Vier-Punkte-Spiel zur Stelle, ehe Fiebich an der Linie zur Heldin avancierte. Mit 17 Punkten, acht Rebounds und drei Assists war die bei der DJK Landsberg groß gewordene Flügelspielerin zusammen mit Gülich und Emily Bessoir über die gesamten 45 Minuten die beste Spielerin Deutschlands.



„Ich bin unglaublich stolz auf unsere Mannschaft. Wir haben dieses Spiel als Mannschaft gewonnen“, bleibt die Nationalspielerin vom Lech bescheiden. Kein Wort darüber, dass sie entscheidenden Einfluss auf den Sieg hatte. Dass das Spiel um EM-Platz 5 gegen Serbien am Sonntag war Nebensache, denn allein die Teilnahme an der Olympia-Quali übertrifft alle Erwartungen.



„Es sah lange nicht so gut aus, aber sie haben nie aufgegeben. Dann die beiden großartigen Würfe von Leo und Svennie. Eines der größten Spiele in meiner Trainerinnen-Karriere“, so Bundestrainerin Lisa Thomaidis den Erfolg ein.

Unbeschreiblicher Jubel nach dem Last-Second-Sieg gegen Tschechien und Leonie Fiebich (2. von rechts) mitten drin. © FIBA.BASKETBALL