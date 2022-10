U16 der DJK Landsberg: zwei Spiele, zwei Siege

Von: Toni Schwaiger

Stark: Die DJK-U16 (gelb) siegte gegen Forstenried. © Werner

Landsberg – Ein erfolgreiches Basketball-Wochenende haben die beiden U16-Teams der DJK Landsberg hinter sich. Sowohl die Mädchen als auch die Buben durften ihre Siege bejubeln.

Die Jungs trat zum ersten Auswärtsspiel beim TSV Olching an. Nach zwei Siegen aus zwei Spielen war das Selbstbewusstsein groß. Ein wilder Anfang mit einfachen Fehlern ließ erst nichts Gutes erahnen, doch durch die stabile Defensive kam die DJK immer besser in die Begegnung: zur Pause führten sie schon mit über 20 Punkten. Diesen Vorsprung ließ sich die Mannschaft der Coaches Simon Fiebich und Simon Wais nicht mehr nehmen. Nach dem 34:52-Erfolg steht die DJK-U16 nun ungeschlagen an der Tabellenspitze.



Die weibliche U16 empfing nach zwei Auswärts-Niederlagen zuhause den TSV Forstenried. Obwohl ein Erfolg nicht unbedingt zu erwarten war, da einige Spielerinnen nach einer Krankheitspause erst zum Spiel wieder zur Mannschaft gestoßen waren, gingen die Landsbergerinnen in der siebten Spielminute in Führung. Und diese gaben sie auch nicht mehr aus der Hand.



Grundstein für den Sieg war eine starke Verteidigung. Vor allem im oft so kritischen dritten Viertel wurde mit viel Energie gespielt und die Führung ausgebaut. Den verdienten 49:34-Sieg bejubelten am Ende nicht nur die Spielerinnen unter den Trainern Tobias Rösner und Ana Bober, sondern auch die zahlreichen Landsberger Zuschauer.