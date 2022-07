Enorme Unterstützung

Ein Fuchstaler auf dem Weg zum Fußball-Profi

Von: Thomas Ernstberger

Basti Eckl aus Asch: Er gibt alles für seinen großen Traum vom Profifußball. © Karo Veit

Asch – Ein Fußballer aus dem Fuchstal, der in der Bundesliga spielt und in der vergangenen Saison mit seiner Mannschaft besser war als der FC Bayern und 1860? Gibt’s nicht, wird jetzt die erste Antwort lauten. Gibt’s schon, sei an dieser Stelle verraten. Dieser Fußballer ist 17 Jahre alt, heißt Basti Eckl, stammt aus Asch und spielt in der U19 der SpVgg Unterhaching. Die beendete die Spielzeit 2021/22 auf Platz sieben in der Staffel Süd/Südwest. Die Bayern landeten auf Rang neun, die Löwen spielten noch in der Bayernliga.

„Der Basti ist das Paradebeispiel für einen jungen Kerl, der von Klein auf das Ziel hat, Profi zu werden. Um sich seinen Traum zu erfüllen, hat er schon früh sein Elternhaus verlassen“, sagt Ex-Profi Manfred Schwabl (56), Präsident der SpVgg Unterhaching.



Genau so war’s: Schon mit vier begann Basti, im September 2004 geboren, beim SV Fuchstal mit dem Fußballspielen. 2012, mit acht, dann eine Einladung zum Probetraining nach Haching. Dort gefiel er dem ehmaligen Profi Francisco Copado. „Er ließ mich bei der U11 mittrainieren, erkannte mein Talent und hat sich für mich stark gemacht“, blickt Eckl, der es dann in den U11-Perspek­tivkader schaffte, zurück.



Für sein großes Ziel zog der Bub aus dem Fuchstal nach Bad Aibling, besuchte dort zwei Jahre lang das DFI (Deutsches Fußball-Internat), wohnte später weitere zwei Jahre im Hachinger Jugendhaus bei den Eltern von Nationalspieler Karim Adeyemi und lebt jetzt seit 2020 in München-Fasangarten in einer WG mit dem Hachinger Leonard Grob. Daheim in Asch, bei den Eltern, die seine Karriereplanung bedingungslos unterstützt haben, bei den drei Brüdern Raphael (16), Flo (13/spielt in der U14 von 1860), Samuel (7/SV Fuchstal) und den Großeltern, ist er nur noch an vereinzelten Wochenenden. Schließlich braucht’s auch noch Zeit für Freundin Antonia und die Spaziergänge mit ihrem Hund Luna.



Die zwischenzeitlichen, wachs­tumsbedingten Verletzungsprobleme sind überwunden, Basti, der am liebsten Verteidiger (offensiv ausgerichtet) spielt, hat die Fachoberschule (in Schwabls Heimatort Holzkirchen) abgeschlossen, seinen Vertrag gerade um ein Jahr (bis 2023) verlängert und wird von Berthold Nickl von der renommierten Agentur „PRO Profil“ betreut. „Das war ein wichtiger Schritt nach vorne“, sagt er. So kann er jetzt alles seinem großen Ziel unterordnen: „Profi werden – das will ich, seit ich bei Haching bin.“ Selbstbewusst fügt er hinzu: „Das schaffe ich. Ich bin ein Beißer.“ Seine Stärken? „Die Zweikämpfe, Flanken und beim Spielaufbau meine Ruhe am Ball.“



Enorme Unterstützung



Eckl weiß: „Jetzt kommt das wichtigste Jahr für meine Zukunft, da werden die Weichen gestellt, da heißt es: Volle Konzentration auf den Fußball. Ich muss Trainer Marc Unterberger durch Leistung überzeugen.“



Wie sieht Eckl die Chancen, dass sein Traum, für den er seit Jahren so viel tut, auch in Erfüllung geht? „In Haching sehr gut. Hier sollen ja 80 Prozent der Spieler im Herrenbereich aus der eigenen Jugend kommen.“ Es ist bekannt, dass der „Chef“ der SpVgg allergrößten Wert auf den eigenen Nachwuchs legt: „Die Unterstützung ist enorm. Manfred Schwabl ist bei jedem Spiel dabei. Das ist für einen Präsidenten schon außergewöhnlich.“



Und wie beurteilt Schwabl den Fuchstaler Fußball-Youngster? „Er hat einen brutalen Willen und einen brutalen Charakter. Ich werde ihn weiter wohlwollend beobachten“, verspricht der vierfache Nationalspieler. Zusatz: „Mit Willen kann man im Fußball so viel erreichen. Das hat man früher zum Beispiel bei Thomas Miller gesehen.“ 1860-Kult-Fußballer Miller, der „Eisenfuß“ aus Polling, gab auf dem Platz immer 110-Prozent. Genauso ein Typ ist der Basti auch. Miller, 42 Jahre älter als er, kennt er allerdings nicht mehr. Eckl hat andere Vorbilder: „Einmal David Alaba, weil er auch ein offensiver Außenverteidiger ist, der jetzt allerdings nur noch Innenverteidiger spielt. Und auch Thiago, der alles am Ball kann.“



Man darf gespannt sein, wie die Karriere des selbstbewussten, jungen Fußballers aus Asch weiter verläuft.