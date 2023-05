Gemeinde Apfeldorf steht (nicht) unter Strom

Von: Nathalie Schelle

Eine solche PV-Anlage könnte bald Strom für Apfeldorf produzieren. © Symbolfoto: Panthermedia

Apfeldorf – Eine Photovoltaik-Anlage, die ein ganzes Dorf mit Strom versorgt? Klingt vor allem in Hinblick auf die Energiekrise und -wende nach einer guten Idee. Diese Vision hat auch die Gemeinde Apfeldorf. „Wir sind total abhängig von der Energie“, erklärt Bürgermeister Gerhard Schmid, „Und darum ist es mir wichtig, dass wir sie selbst erzeugen.“

Geplant ist eine 13 Hektar große PV-Anlage, Baubeginn diesen Sommer. Doch kürzlich stockte das Projekt, die Gemeinde und der Netzbetreiber Lechwerke (LEW) konnten sich nicht auf einen Einspeisepunkt der Energie einigen. Anstatt eines Mastens, der ganz in der Nähe der geplanten Fläche der Anlage verläuft, empfahlen die LEW einen Einspeisungspunkt im knapp zehn Kilometer entfernten Epfach, denn es gibt Kapazitätsgrenzen im Netz. „Das Problem bei dem Ausbau erneuerbarer Energien ist, dass die Netze nicht in der Lage sind, die komplette Energie aufzunehmen“, so der Bürgermeister. Und die Netzbetreiber seien nicht in der Lage, es so kurzfristig auszubauen. Der empfohlene Einspeisungspunkt in Epfach sei der „gesamtwirtschaftlich günstigste Netzverknüpfungspunkt“ und aufnahmefähiger. Dieser Verknüpfungspunkt resultiere aus den Berechnungen durch den Netzbetreiber LEW Verteilnetz (LVN), wie Ingo Butters, Pressesprecher der Lechwerke, erklärt. Die Berechnungen sollen dabei die Kosten des Netzbetreibers berücksichtigen, die von allen Netzkunden getragenen werden, sowie die Kosten des Errichters der Anlage. Aber die Leitungen zwischen der PV-Anlage in Apfeldorf und dem Netzverknüpfungspunkt in Epfach würden der Gemeinde viel Geld kosten.



Aber nicht nur an der Umsetzung scheitere es, auch bei der Planung hatte die Gemeinde schon einige Hürden zu überwinden: „Es gibt so viele Faktoren, auf die ich achten muss“, sagt Bürgermeister Schmid. Von der Suche der Fläche über die Prüfung der Bodenbeschaffenheit bis hin zu diversen Auflagen der Unteren Naturschutzbehörde gab es bereits einige Hindernisse.



Auch die Umsetzung schien ähnlich holprig zu verlaufen, bis sich dann in Bezug auf das Netz eine glückliche Fügung ergab. „Die LEW verstärken das Netz jetzt und dadurch kommen wir in Apfeldorf mit unserer Energie rein“, ist der Bürgermeister optimistisch. Wahrscheinlich würde die Gemeinde die Einspeisezusage erhalten und dann müsse man noch die Finanzierung klären. Mit Hochdruck werde daran gearbeitet, dass der Bau im September beginnen und nach rund vier Monaten fertiggestellt werden kann. „Wir kriegen jetzt den Löwenanteil der Energie unter, der Verlust ist vernachlässigbar.“ Und warum ist der Verknüpfungspunkt jetzt doch geeignet?



Aufgrund „sich ändernder Leistungsangaben“ durch die Projektplaner seien mehrere Prüfungen bezüglich der Anschlusspunkte erfolgt, wie Butters erklärt. „Im Zuge einer 2023 nochmals aktualisierten Leistungsangabe der PV-Anlage konnte LVN nun auch eine zwischenzeitlich im Rahmen des langfristig geplanten Netzausbaus verstärkte Mittelspannungsleitung in der Berechnung berücksichtigen.“



Trotzdem, der Ausbau sei jetzt zwar ein glücklicher Zufall gewesen, aber das Grundproblem sei deswegen nicht gelöst. „Die Politik fordert den Ausbau von erneuerbaren Energien und die Akteure vor Ort machen das auch. Aber dann scheitert es daran, dass die erzeugte Energie nicht ins Netz kommt“, bemängelt Schmid.



Wenn die erneuerbare Energie dann produziert und ins Netz eingespeist wird, kommen die nächsten Hürden für die Gemeinde Apfeldorf, wie Schmid erklärt: „Wir wollen den Strom einfach an die Bürger im Ort vermarkten. Aber auch da gibt es wieder viele Normen, warum man das nicht einfach so darf“, erklärt er. „Wir stehen uns mit unseren ganzen Regularien selbst auf den Füßen.“