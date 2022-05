Das Zuhause fit machen

Der Bau- und Immobiliensektor informiert (zukünftige) Hausbesitzer über aktuelle Sanierungskonzepte. Trotz Lieferengpässe kann Vieles zeitnah realisiert werden. © Osman

Landsberg – Eine Immobilie kaufen, bauen, sanieren oder energetisch umrüsten – Überlegungen rund um diese Themen treiben viele Menschen um. Für sie präsentierte die Bau- und Immobilienmesse „mein Zuhause!“ ein breitgefächertes Informations- und Beratungsangebot.

Rund 60 regionale und überregionale Aussteller hatten am Wochenende ihre Stände in der Eissporthalle des Sportzentrums aufgebaut, unter ihnen Baufirmen und Baustoffhändler, Immobilienmakler und Sanierungsexperten, Handwerksbetriebe und Finanzierer. Eine ausgedehnte Exposé-Wand informierte über aktuelle Objekte auf dem Immobilienmarkt. „Es gibt nach wie vor viele Angebote“, so Messe-Organisatorin Angelina Däumler. Angesichts steigender Preise und explodierender Baukosten beobachte man einen Trend hin zum Erhalt von Bestandsbauten – etwa ererbten Häusern -, die dann eben zeitgemäß saniert würden.



Hier ist die Energieversorgung ein zentrales Thema. Über großen Zulauf freute man sich am Stand der Landsberger Energie Agentur (LENA) – auch wenn deren Vorsitzender Berthold Lesch es bedauert, „dass es den 24. Februar gebraucht hat“, um die Abkehr von fossilen Energieträgern auf der Agenda ganz nach oben zu schieben. Da infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Versorgungssicherheit mit Öl und Gas gefährdet ist und die Kosten für beides stark gestiegen sind, interessieren sich Hausbesitzer nun verstärkt für Photovoltaik, Wärmepumpen und Elektromobilität. Anbieter von PV-Anlagen seien auf Monate ausgelastet, weiß Lesch. „Der Boom ist da, und er wird weitergehen.“



Von Lieferengpässen ist das Baugewerbe betroffen – unter anderem in den Bereichen Dachziegel und Fliesen. Auch schlagen hier Preissteigerungen massiv zu Buche, gerade im Billig-Segment. „Für die Fliesenproduktion wird Gas benötigt“, erklärt Thomas Alt vom Landsberger Baustoffhandel Renner. Im Niedrigpreissegment beobachte man, dass die Preise sich teilweise verdoppeln. Dennoch verzeichne man eine extrem hohe Nachfrage. Viele Bauherren würden vorsorglich bereits jetzt Materialien einkaufen, auch wenn diese erst im Herbst gebraucht würden.



Über einen Mangel des Rohstoffs Holz muss man sich bei der Windacher Holzbau Fichtl GmbH vorläufig nicht den Kopf zerbrechen. „Wir haben vorgesorgt und die Lager gefüllt, als es ging“, berichtet Vertriebsmitarbeiterin Sonja Neuerer. Viele Interessenten hätten sich während der Messe nach den Möglichkeiten des Holzbaus erkundigt. Dabei ging es um Neubauten ebenso wie um Sanierungen und Aufstockungen bestehender Gebäude.