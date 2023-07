Erpfting: Historischer Hof darf abgerissen werden

Von: Ulrike Osman

Darf doch abgerissen werden: Der Bauausschuss des Stadtrates erlaubt dem Eigentümer des historischen Bauernhauses in Erpfting trotz Votum des Denkmalschutzes den Abriss. © Schwaiger

Landsberg – Mit knapper Mehrheit hat der Bauausschuss für den Abriss des alten Bauernhauses in Erpfting gestimmt. Pikant: Da das Anwesen zum Ensemblebereich des Ortsteils gehört, ist die Gebäudehülle denkmalgeschützt. Mit seinem Beschluss stellt sich der Ausschuss offen gegen das Landesamt für Denkmalpflege.

Im Mai hatte der Ausschuss bei einem Ortstermin den historischen Einfirsthof gemeinsam mit Vertretern der Denkmalpflege in Augenschein genommen (der KREISBOTE berichtete). Der Eigentümer und sein Architekt betonten seinerzeit die massiven Eingriffe in die Substanz, die im Falle einer Sanierung notwendig wären. Der Eigentümer hatte das Haus vor elf Jahren mit dem erklärten Ziel gekauft, es durch einen Neubau zu ersetzen. Ein Vertreter der Stadt soll ihm damals mündlich zugesichert haben, dass dies möglich sei.



Bereits zum Zeitpunkt des Ortstermins stand allerdings fest, dass das Denkmalamt und der Landesdenkmalrat das Gebäude für erhaltenswürdig hielten. Nun bejahte das Amt in einer Stellungnahme auch die Erhaltensfähigkeit. Die dafür notwendigen Maßnahmen würden sich im üblichen Rahmen bewegen.



Den dritten Aspekt – die Zumutbarkeit – hatte das Denkmalamt nicht geprüft. „Das ist Sache des Bauherrn“, befand auch Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne), der in Vertretung von OBin Doris Baumgartl die Sitzung leitete.



Der Erpftinger Stadtrat Markus Salzinger (UBV) machte sich, wie schon beim Ortstermin im Mai, für den Abriss stark. Er verwies auf Gebäude in der Nachbarschaft, die ebenfalls zu dem geschützten Ensemble gehört hatten und dennoch verschwunden sind – mit Zustimmung des Landesamts. „Es waren Häuser dabei, die bis zum Schluss bewohnt waren“, so Salzinger. Das jetzt in Frage stehende Bauernhaus hingegen sei „eine Bruchbude“, die – nach Angaben des Eigentümers – bereits seit 1960 leersteht.



Karl Egger (Grüne) forderte, bei der Entscheidung „Gerechtigkeit und Menschlichkeit“ walten zu lassen. Der „Eindruck des Ensembles“ könne auch mit einem Neubau eingehalten werden, wenn dieser sich nach dem Bebauungsplan richte. Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte) hätte vor einer Zustimmung zum Abbruch gern Entwürfe für einen möglichen Neubau gesehen, um sicherzugehen, dass kein „grausliges pseudo-bayerisches Doppelhaus“ in Planung sei.



Roger Mandl (Grüne) widersprach seinem Fraktionskollegen Egger. Im Falle eines Abbruchs „ist Erpfting in 50 Jahren ein Neubau“. Uneinigkeit herrschte auch in der CSU-Fraktion. Während Petra Kohler-Ettner und Hubert Schlee im Sinne des Eigentümers entscheiden wollten, pochte Denkmalschutzreferentin Petra Ruffing darauf, der Fachbehörde zu folgen. „Sonst können wir den Denkmalschutz in Erpfting aufgeben.“ Katja Kaus, Referatsleiterin Technische Bauaufsicht, warnte, dass eine Zustimmung zum Abriss „ein ziemlicher Affront gegen das Amt“ sei.



Die Entscheidung fiel letztlich mit 7:5 für den Abbruch des Gebäudes.