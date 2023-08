„Bavarian Safari“: Graffiti-Aktion im Landsberger Frauenwald

Es wird bunt in der Kelvinstraße: Am 9. und 10. September findet die „Bavarian Safari“ statt.

Gewerbehalle wird zum Kunstobjekt

Landsberg – Der Frauenwald wird bunt. Am 9. und 10. September startet die „Bavarian Safari“, bei der Künstler eine Gewerbehalle in der Kelvinstraße gestalten. Projektkoordinator ist der Landsberger Künstler Erwa.One aka Vincent Göhlich, der zusammen mit dem Kulturbüro der Stadt Landsberg und den Vereinen „die Bunten“ aus Augsburg sowie der „Künstlergilde Landsberg Ammersee Lech“ die „Bavarian Safari“ initiiert hat.

Zwölf lokale, regionale und internationale Graffiti- und Streetart-Künstler aus Augs burg, Kaufbeuren, Landsberg und La Rochelle treffen im Gewerbegebiet Frauenwald in Landsberg zusammen. Gestaltet wird an beiden Tagen jeweils von 10 bis 20 Uhr eine Gewerbehalle in der Kelvinstraße 1 . Zuschauer haben so die Chance, urbane Kunst in der Entstehung zu erleben. Ob runde Styles oder bunte Tiere: Das Thema der Graffiti Jam ist „Bavarian Safari“.



Neben der Halle soll eine für alle Musiker offene Open Stage für die musikalische Begleitung sorgen und zusätzlich lokalen Bands die Möglichkeit zu einem Auftritt geben.



Die Künstler-Gilde als Landsbergs ältester Künstlerverein und das Kulturbüro der Stadt sind alte Bekannte in der Kunstszene. „Die Bunten“ sind ein Verein zur Förderung der Graffiti-Kultur in Augsburg. Künstlerisch unterstützen „Ina Fleur“ und „Resek“. Weitere Vereinsmitglieder sowie eine der diesjährigen Schwabenwandstipendiaten sind selbst als Künstler dabei.



Für Erwa.One ist die Aktion „ein ganz besonderer Moment für Landsberg, denn es ist die erste legale und geförderte Graffiti Jam der Stadt und eine tolle Möglichkeit Kunst im Raum neu zu denken“. Parkplätze sind vorhanden.