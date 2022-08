Friedensbaum und Fischerstechen in Schondorf

Von: Dieter Roettig

Mit einem Volltreffer schickte die Teufelin des Trachtenvereins den Stecher vom Kirchenchor in den Ammersee. Bei diesem eindeutigen Sieg musste die Jury unter dem roten Schirm nicht eingreifen. © Roettig

Schondorf – Normalerweise wird anständig gefeiert, wenn Kommunen zweier Länder einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnen. Wegen Corona gab es im letzten Jahr zwar eine berührende, aber nüchterne Zeremonie, als Schondorf und das italienische Boves ihre 2015 geschlossene Freundschaft offiziell besiegelten. Die Feier wurde jetzt mit einem feuchtfröhlichen Sommerfest in den Seeanlagen nachgeholt. Feucht nicht nur wegen bayerischem Bier und italienischem Wein, sondern weil viele Teilnehmer beim Fischerstechen unfreiwillig ein Bad im Ammersee nahmen.

Vor der Gaudi pflanz­ten Bürgermeister Alexander Herrmann und sein Amtskollege Maurizio Paoletti einen von Schulkindern geschmückten Friedensbaum. Denn der ursächliche Grund für die enge Verbindung ist ein altes Familiengrab auf dem Schondorfer Friedhof, in dem der Kriegsverbrecher Joachim Peiper 1979 begraben wurde. In Schondorf wusste zunächst niemand etwas von einem SS-Stan­dartenführers Peiper, zeitweilig sogar Adjutant Heinrich Himmlers. Bis 2013 eine Gruppe von Gläubigen aus Boves im Piemont der Katholischen Kirchen­gemeinde Schondorf einen Besuch abstattete, um am Grab von Joachim Peiper für Frieden und Versöhnung zu beten.



Peiper und sein Bataillon der Waffen-SS hatten nämlich am 19. September 1943 in der heute 9.000 Einwohner zählenden Stadt Boves 23 Menschen ermordet und 351 Häuser in Brand gesteckt. Peiper, nach dem Krieg zum Tode verurteilt und wieder begnadigt, saß bis 1956 im Landsberger Kriegsverbrecher-Gefängnis ein. 1976 kam er in seiner Wahlheimat Frankreich bei einem Hausbrand ums Leben. Man vermutete einen Racheakt von ehemaligen Widerstandskämpfern. Peipers Leichnam wurde erst 1979 freigegeben und im Familiengrab in Schondorf begraben, obwohl er nie hier gelebt hatte.



Neben den Kirchengemeinden entwickelte sich auch zwischen Schondorfs Bürgermeister Herrmann und seinem Amtskollegen Paoletti sowie engagierten Gemeinderäten ein enger Gedankenaustausch mit gegenseitigen Besuchen. Bei den Feierlichkeiten zum 77. Jahrestags des Massakers wurde Herrmann gar zum Ehrenbürger ernannt, zusammen mit Gemeinderat Kurt Bergmaier, laut Herrmann einem der „Anbandler“ der Verbindung. Denn Bergmaier wurde am 19. September 1943 geboren. Genau an dem Tag, als sich in Boves das dunkelste Kapitel der Geschichte zutrug. Bereits 2015 hatten beide Gemeinden einen Freundschaftsvertrag auf dem Weg zu einer offiziellen Städtepartnerschaft unterzeichnet.



Die wurde jetzt mit dem längst fälligen Sommerfest in den Seeanlage gefeiert. Ein Höhepunkt für das Publikum war das von der Wasserwacht ausgerichtete Fischerstechen mit 16 Mannschaften, die jeweils aus Ruderer, Ausgleichsgewicht und Stecher bestanden. Hunderte Zuschauer klatschten begeistert Beifall, als das Kombi-­Team der Schondorfer Yacht- und Segelclubs zum Gesamtsieger gekürt wurde.