Lechrain-Duo gewinnt Bronze in der Hitzeschlacht

Von: Toni Schwaiger

Bronze bei der bayerischen Meisterschaft gewannen Mona Walter (links) und Luisa Heiduck von den Lechrain Volleys. © Walter

Landkreis – Sommer, Sonne, beste Atmosphäre und vor allem ein toller Erfolg mit der Bronzemedaille – das ist das Fazit der Lechrain Volleys (LRV) zur bayerischen Beach-Meisterschaft der weiblichen U16 vom vergangenen Wochenende. Zwei Tage kämpften 16 vorab qualifizierte Teams in der Beach-Arena des VC Amberg bei fast tropischen Temperaturen um den Titel.

Für die Lechrain Volleys mit am Start waren Luisa Heiduk und Mona Walter. Das Duo hatte sich im Jahr zuvor noch einen 6. Platz bei der Bayerischen erkämpft. Das sollte jetzt besser werden.



Von Platz 3 der Setzliste ging es ins Turnier. Das Minimalziel: Viertelfinale. Los ging‘s am Samstag mit Gruppenspielen gegen Teams aus Neuaubing, Lenggries und Amberg. Bestens eingespielt, konzentriert und absolut unbeeindruckt von den lautstarken Heimfans starteten Luisa und Mona gut ins Turnier und konnten drei souveräne 2:0-Siege einfahren. Als Gruppenerster waren die Lechrainerinnen damit bereits für das Viertelfinale qualifiziert und konnte sich den Umweg über die sogenannten Überkreuzspiele sparen. Viertelfinale!



Am Sonntag zeigte das Thermometer über 30 Grad – bei wenig Schatten auf der Anlage, was die Anforderungen an die Teilnehmerinnen insgesamt noch einmal extrem verschärfte. Gestärkt durch den Besuch des Amberger Altstadtfestes stand für Heiduck/Walter das Viertelfinale gegen Sophia Bruckner und Liv Burmann (TSV Mühldorf/TB München) an. In einem spannenden Match konnten Luisa und Mona nach anfänglichem Rückstand den ersten Satz für sich entscheiden (21:17). Auch der zweite Satz war durchgängig umkämpft und ging knapp an die beiden LRV’lerinnen (21:19). Halbfinale!



Mit Fabia Harloff (TB München) und Sandra Otte (TV Lenggries) warteten im Halbfinale die absoluten Turnierfavoriten und diesem Ruf wurden die beiden auch im gesamten Turnierverlauf gerecht. Für Luisa und Mona bedeutete dies eine klare 0:2-Niederlage (10:21 und 12:21) gegen den späteren bayerischen Meister. Kleines Finale!



Im abschließenden Spiel ging es gegen Nora Melzl/Julia Perzl (SV Lohhof) um Bronze. In dem für Mona Walter und Luisa Heiduck wohl härtesten Spiel des Turniers zeichneten sich die beiden Lechrainerinnen vor allem auch durch ihre Fitness aus. Obwohl sie den ersten Satz klar mit 10:21 abgeben mussten, kamen sie noch einmal zurück und holten sich die Sätze 2 und 3 (21:19 und 15:8) und sicherten sich somit den 3. Platz. Bronze!