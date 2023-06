Ammersee-Skater rasen auf sechs Rollen zu Gold

Von: Toni Schwaiger

Stark auf sechs Rollen: Claudia Bregulla und Franz Sanktjohanser sind bayerische Speedskating-Meister. © FKN

Utting – Richtig schnell auf sechs Rollen: Claudia Bregulla und Franz Sanktjohanser, die beiden Speedskating-Athleten vom Ammersee, haben bei den bayerischen Meisterschaften in Regensburg Gold gewonnen. In ihren Altersklassen über die Halbmarathon-Distanz und im Trikot des Skate­clubs Allgäu.

„Wer glaubt, das sei kein allzu großes Kunststück, der muss sich nur vorstellen, dass auf den schnellen Skates mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit mit 30 km/h in einer Gruppe taktierend und fast mit engem Körperkontakt gefahren wird“, beschreibt Bregulla. Die Entscheidung falle meist erst im Schlusssprint auf den letzten Sekunden vor der Ziellinie, so die Uttingerin.

Claudia Bregulla (AK 50-60) konnte sich in der Mitte der Spitzengruppe vom Start weg sehr gut positionieren und hatte immer die Altersklassenkollegin aus Nürnberg im Blick, wohlwissend, dass es im Sprint auf die „guten Beine“ ankommen muss. Und die gaben alles her: Mit einer Zehntelsekunde Vorsprung und als Gesamtzehnte aller Frauen brachte Bregulla nach 43:24 Minuten den Meistertitel an den Ammersee.

Franz Sanktjohanser (Dießen/AK 70-80) war in der zweiten Spitzengruppe unterwegs und auch etwas schneller. Nach 41:11 hatte er Altersklassentitel locker einfahren und kam im guten Mittelfeld der Gesamtstarter ins Ziel.

Die beiden Speedskater bereiten sich jetzt auf die bayerische und deutsche Meisterschaft im Marathon vor. Sie findet am 2. Juli in Oberschleißheim statt.