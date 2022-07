Zwei Titel und einmal Silber für die Ruderer des Ammersee-Gymnasiums

Bayerische Schulmeister im Rudern (von links): Sarah Logan, Teresa Engelmann, Sviata Hasiuk Anna von Wolfferdorf-Ehlert und Malena Zeug vom Ammersee-Gymnasium. © ASG

Dießen – Ihr bisher bestes Ergebnis haben die ASG-Ruderer am Wochenende bei den bayerischen Schulmeisterschaften „Jugend trainiert für Olympia“ einfahren. Alle sieben für das ASG gestarteten Mannschaften schafften es ins Finale und drei Mannschaften auf das Sieger­podest, zwei davon ganz nach oben.

Nach zwei Jahren coronabedingter Regattapause trafen sich Bayerns Schulruderer endlich wieder in Oberschleißheim, um auf der Olympia-Ruderregatta-­Anlage gegeneinander anzutreten. Für viele ASG-Ruderer war das der erste große Wettkampf und entsprechend nervös waren die jungen Athletinnen und Athleten. Aber schon in den Vorläufen zeigte sich, dass sie gut vorbereitet waren, denn alle Boote schafften die erste Hürde und kamen in den Endlauf. Dort mussten sie gegen die etablierten Schulen aus Starnberg, Würzburg und Dachau antreten, die aufgrund der Unterstützung durch die großen ortsansässigen Rudervereine seit Jahren die Titel unter sich ausmachen.



Aber in diesem Jahr schafften es die ASGler, in dieser Spitzen­gruppe mitzumischen, wobei die ASG-Mädchen die größten Erfolge für sich reklamieren konnten:



Bei den jüngsten Ruderinnen (Jahrgang 2010 und jünger) konnte sich der ASG-Vierer nach einem geglückten Start an die Spitze des Feldes setzen und die halbe Bootslänge Vorsprung bis ins Ziel halten. Auch in der Altersgruppe der Zwölf- bis 14-Jährigen brachten die intensiven Trainingseinheiten in den letzten Tagen vor den Meisterschaften den gewünschten Erfolg. Denn auch hier konnte sich das ASG- Boot schon nach wenigen Metern an die Spitze des Feldes setzen und die Führungsposition immer weiter ausbauen. Im Ziel hatten sie dann mehr als drei Bootslängen Vorsprung.



Gesteuert wurden die beiden ASG-Siegerboote von einer zwölfjährigen Steuerfrau, die nicht nur durch ihr geringes Gewicht, sondern auch durch ihr fachkundiges Auge und die richtigen Korrekturen während des Rennens maßgeblich zum überraschenden Erfolg der Schulruderer vom Ammersee beitrug.



Nach einem kräftezehrenden Vorlauf schafften es auch die ASG-Jungs in der Altersklasse der Zwölf- bis 14-Jährigen im Endlauf auf den 2. Platz. Dies ist besonders hoch einzuschätzen, da in diesem Boot nur Zwölf- und 13-Jährige ruderten. Aber auch die anderen Mannschaften des ASG konnten mit einem 6. und 5. sowie und zwei 4. Plätzen im Endlauf glänzen.



Der breite mannschaftliche Erfolg ist nicht zuletzt der guten Kooperation des ASG mit den Ammersee-Ruderern im SC Riederau zu verdanken. Mit Hilfe von Vereinstrainern und erfahrenen -ruderern werden jedes Jahr 48 Sechstklässler im Rudern ausgebildet. Seit kurzem bietet der Verein für talentierte Jugendliche auch ein Rennboot-­Training an. Auch davon haben die ASGler bei den Schülermeisterschaften profitiert.



Das Fundament für die wachsende Erfolgsbilanz der ASG-Ruderer bildet das vom Landkreis für das Ammersee-Gymnasium errichtete Bootshaus samt Schwimmsteg, der nun den Schul- und Vereinsruderern gute Trainingsbedingungen garantiert.