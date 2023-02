Gutes Spiel, aber leider keine Punkte

Teilen

Niklas Brakel ist zurück im Team der HSB. Trotzdem konnten sie keine Punkte holen. © HSB Landsberg

Landsberg – Es sieht nicht wirklich gut aus für die HSB. Im ersten Heimspiel des neuen Jahres hatten sie die Mannschaft von Slama Jama Gröbenzell zu Gast. Obwohl es ein Spiel auf Augenhöhe war, konnten es die Landsberger trotzdem nicht für sich entscheiden.

Sie starteten energisch in die Partie und gingen gleich in der ersten Minute mit dem ersten Treffer in Führung. Doch Gröbenzell hielt dagegen. Konnte sich im ersten Viertel noch keine der beiden Mannschaften absetzen, entschieden die Gäste das zweite Viertel dank vier 3-ern und mehreren verwandelten Freiwürfen klar für sich – die Heimerer Schulen Baskets mussten mit einem 35:44-Rückstand in die Halbzeitpause gehen.



Sie kamen aber konzentriert zurück aufs Feld, und kämpften sich unter lautstarker Unterstützung der Landsberger Fans Punkt um Punkt nach vorn. Das dritte Viertel konnten die Landsberger für sich entscheiden und trotzdem fehlten beim Endstand von 70:78 die Punkte zum Sieg.



Entscheidend wird sein, ob der Kampfgeist der Landsberger an den kommenden drei Wochenenden mit Siegen belohnt wird, denn da stehen sie mit Schrobenhausen, Donauwörth und München Ost den Mannschaften gegenüber, die ebenfalls gegen einen möglichen Abstieg kämpfen.