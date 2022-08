Landsberg freut sich aufs Top-Spiel

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden: Das Landsberger Spielertrainer-Duo Sascha Mölders (am Ball) und Mike Hutterer (links). © Ernstberger

Landsberg – Die Siegesserie von Fußball-Bayernligist TSV Landsberg ist gerissen. Aber die Tor-Serie von Spielertrainer Sascha Mölders geht weiter. Beim 1:1 gegen die zweite Mannschaft des TSV 1860 München mussten die Kreisstädter nach fünf Siegen am Stück erstmals wieder Punkte lassen. Besonders bitter: Der Ausgleich für die „Junglöwen“ von Coach Frank Schmöller fiel vor rund 900 Zuschauern in Gilching erst in der 92. Minute. Und das durch einen umstrittenen Foulelfmeter.

„Ich glaube, das war eine Konzessionsentscheidung, nachdem die Löwen zuvor schon zweimal Elfmeter gefordert hatten“, sagt Spielertrainer Mike Hutterer, der den angeblichen Strafstoß verur­sacht hat. „Ich will nach einer Ecke klären und schieße den Ball gegen ihn. Das hat man auch gehört. Aber er lässt sich hin­fallen und der Schiedsrichter entscheidet auf Strafstoß.“ Hutterer beteuert: „Ich kann nichts dafür, ich hab‘ den Ball gespielt. Und ich wäre der erste, der es zugibt, wenn es ein Foul gewesen wäre.“ Mölders: „Mutig vom Schiedsrichter…“ Fabian Rother nutzt die Chance und gleicht aus. Danach ist das Spiel zu Ende.



Im Mittelpunkt der Partie stand natürlich Mölders beim ersten Spiel gegen seinen Ex-­Verein, auch wenn‘s nur die Zweite war. Und der Torjäger knüpfte nahtlos an seine Auftritte der vergangenen Wochen an. Mit einem „Weltklasse-Tor“, einem Heber über 1860-Keeper Julius Schmid hatte er die Kreisstädter nach 15 Minuten 1:0 in Führung gebracht. Elftes Tor des Oldies im neunten Saisonspiel, Führung in der Torjägertabelle der Bayernliga Süd ausgebaut. Richtig stark: Der ehemalige Bundesliga-Stürmer hat jetzt in jedem der letzten acht Bayern­liga-Spielen getroffen – und wesentlichen Anteil daran, dass Landsberg weiter die Tabelle anführt. Auf Torjubel beim Wiedersehen mit den „Blauen“ wollte Mölders übrigens nicht verzichten: „Natürlich juble ich für meine Mannschaft, wenn ich ein Tor schieße. Auch wenn ich mich über die Leistungen der ersten Mannschaft von 1860 freue und ich ihnen die Daumen drücke.“



Mit dem Auftritt seiner Jungs war Mölders nur teilweise zufrieden: „In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt, aber in der zweiten Hälfte haben wir nicht mehr das gemacht, was uns auszeichnet, nämlich guter Ballbesitz-Fußball. Dadurch sind wir sehr unter Druck geraten.“



Der Goalgetter der Landsberger fand auch noch klare Worte zur gelb-roten Karte für seinen 1860-Trainerkollegen Frank Schmöller: „Gelbe und gelb-rote Karten für Trainer haben nichts mit Fußball zu tun. Das hat’s vor ein paar Jahren noch nicht gegeben. Wir spielen Fußball, da gehören Emotionen dazu.“



Kracher am Samstag



Und die sind auch am kommenden Samstag (14 Uhr) nötig. Denn da gibt’s im Landsberger Sportpark einen echten Kracher: Der Tabellenzweite SV Schalding-Heining fordert den Spitzenreiter. Der Regionalliga-­Absteiger aus Niederbayern ist die einzige Mannschaft, die bislang mehr Tore (22) als Landsberg (21) erzielt hat. Sie liegt nur einen Punkt hinter dem TSV und hat in den letzten fünf Pflichtspielen immer mindestens dreimal getroffen, zuletzt 3:0 gegen Kottern gewonnen. „Da kommt der nächste dicke Brocken auf uns zu. Jetzt wird sich zeigen, ob wir eine Spitzenmannschaft sind“, blickt Hutterer dem Spitzenspiel mit großer Vorfreude entgegen. „Den ersten Schritt haben wir gegen die Junglöwen gemacht, jetzt können wir den nächsten machen.“ Mike Hutterers Fazit nach etwas mehr als einem Viertel der Spielzeit: „Wir sind im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Sechs Spiele ohne Niederlage und 20 Punkte aus neun Spielen – das hätte ich vor der Saison sofort unterschrieben.“