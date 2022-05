Hochspannung im letzten Saisonspiel der Landsberger Basketballer

Teilen

Warf gegen Bayern München IV zwei Körbe für die Heimerer Schulen Baskets: David Geiger (Mitte). © DJK

Landsberg – Am Samstag war der FC Bayern München IV bei den Heimerer Schulen Baskets zu Gast. Von der Papierform hatten die Hausherren eine gute Chance, nochmals zwei Punkte und damit einen positiven Saisonausklang in der Bayernliga zu sichern. Doch es sollte einfach nicht sein.

Obwohl mit Niki Brakel, Felix Böhm und Marc-Oliver Siegwardt wieder wichtige Spieler fehlten, sah es lange Zeit recht gut aus. Von Beginn an entwickelte sich ein enges Spiel mit ständig wechselnder Führung. Am Ende des ersten Viertels stand es gerecht 23:23. Nach der kurzen Pause ging es unverändert weiter. Mal brachte vor allem Topscorer David Schütz, den das Team von HSB-Coach Mathias Braun zu keiner Zeit unter Kontrolle brachte, die Bayern nach vorn, mal drehten Chris Hornung und Jadranko Matosevic mit ihren Dreiern – allein sieben der ersten Halbzeit – den Spieß wieder um. 39:39 stand es, als Chris Hornung Sekunden vor dem Halbzeitpfiff für drei Versuche an die Freiwurflinie trat. Er behielt die Nerven und so stand es 42:39 zur Halbzeit.



Braun schwor die HSB darauf ein, direkt nach dem Wiederanpfiff wieder „Gas zu geben“. Und so geschah es. Bis zur 27. Minute führten die Landsberger mit elf Punkten, um bis zur letzten Pause wieder acht Zähler herzuschenken. 60:57 führten die Heimerer Schulen Baskets noch.



Von nun an passte sich die Leistung der Hausherren immer mehr dem schlechten Niveau der Unparteiischen an. Gleichzeitig setzte München seine Routine sowie alle erlaubten und nicht erlaubten Mittel ein. So gingen sie Mitte des letzten Viertels wieder in Führung und gaben diese bis zum Ende nicht mehr ab. Denkbar knapp verlor die DJK Landsberg ihr letztes Saisonspiel mit 76:78.



Trotzdem sollten die Heimerer Schulen Baskets auch in der nächsten Saison in der Bayernliga spielen. Wie im KREISBOTEN berichtet, wird es nur sehr wenige Absteiger geben. Mit Heising Kottern, das Mitte der Saison zurückgezogen hat, steht bereits ein Absteiger fest. Das Landsberger Team steht aktuell vor Jahn Freising auf dem 11. Tabellenplatz. Zwar hat Freising noch drei ausstehende Spiele. Diese sind aber gegen die Teams, die aktuell die Tabellenplätze 4 bis 6 belegen. Da wird es für Freising schwer werden, zwei dieser drei Spiele zu gewinnen, um noch an den HSB vorbei zu ziehen. Aber ganz genau weiß man das erst in ein paar Wochen.



Für die DJK Landsberg spielten: Brakel P. (6 Punkte), Buttler T., Geiger D. (2), Hornung C. (26), Matosevic J. (25), Schreiber B. (9), Schumacher F. (8), Teichner M., Wais S., Welz R.