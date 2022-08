Doppelpack: Mölders kann‘s auch im Sitzen

TSV Landsberg in der Bayernliga auf Platz 4

Von Thomas Ernstberger schließen

Landsberg – Jetzt läuft’s für Bayernligist TSV Landsberg. Der Ausrutscher gegen Gundelfingen (1:2- Heimniederlage) ist vergessen, nach fünf Spieltagen belegt das Team des Spielertrainer-Duos Sascha Mölders/Mike Hutterer schon den 4. Tabellenplatz, nur einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten Memmingen. So war Mölders am Tag nach dem 3:1 bei Absteiger TSV 1860 Rosenheim auch allerbester Laune.

„Wir sind auf einem guten Weg, die Mannschaft wird von Woche zu Woche besser. Und das Schöne ist: Wir wissen, dass wir noch Luft nach oben haben“, so der ehemalige Bundesligaspieler, der mit seinen Jungs nach dem zweiten Punktspielsieg in Folge in der Kabine ein kräftiges „Humba Tätärä“ angestimmt hatte. „Jeder Sieg muss gefeiert werden“, erklärte der Stürmer, der auch in Rosenheim den Grundstein zum Sieg legte – mit dem ersten Doppelpack für seinen neuen Verein. Der 37-jährige Routinier nutze einen Abpraller nach einem Schuss von Steffen Krautschneider zur frühen 1:0-Führung (7.). „Den hab‘ ich im Sitzen reingemacht“, erzählt er. Das 2:0 dann in der 37. Minute nach einem langen Ball von Achim Speiser, der nach dem Anschlusstreffer der Rosenheimer (Bojan Tanev/58.) mit seinem ersten Punktspieltor für Landsberg kurz vor Schluss endgültig alles klar machte.



„Wir hatten in der ersten Halbzeit alles im Griff und die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht, hätten zur Halbzeit aber schon mindestens 3:0 führen müssen“, sagt Mölders. „Aber nach dem 2:1 war das Spiel doch etwas zerfahren und hitzig.“ Egal – die drei Punkte waren eingefahren. Nicht zuletzt dank der Landsberger Power-­Offensive: Mölders ganz vorne, Krautschneider und Speiser auf den Flügeln, Timo Spennesberger und Manuel Detmar dahinter – davon können andere Vereine nur träumen. „Wir haben gute Leute und eine hohe Qualität. Deshalb orientieren wir uns nicht am Gegner, sondern ziehen unser Spiel durch“, erklärt Mölders.



Top-Torjäger



Der Ex-Löwe hat jetzt in fünf Spielen fünf Mal getroffen, liegt damit auch in der Torjäger-Tabelle der Bayernliga ganz vorne. Doch das hat für den Torjäger keine hohe Priorität: „Das ist weder mein Anspruch noch mein Ziel“, stellt er klar. „Ich will mit den Jungs Spiele gewinnen, der Mannschaft auf dem Platz helfen und Verantwortung übernehmen.“ Klappt alles schon ganz gut…



Am Sonntag dann das nächste Erfolgserlebnis für Mölders: Die zweite Mannschaft des SV Mering gewann zum Punktspielauftakt in der A-Klasse Augsburg 5:2 gegen Pfersee II. Sascha ist bei Mering II noch immer Trainer, sein Sohn Noah Kapitän. Gibt’s da keine Überschneidungen? Da lacht der Neu-Landsberger: „Die Trainingseinheiten in Mering sind am Mittwoch und Freitag, die Spiele am Sonntag. Das passt. Und ich bin jeden Tag auf dem Fußballplatz.“ Das passt auch…



Englische Wochen



Für den TSV Landsberg geht es jetzt „Schlag auf Schlag“ weiter. Morgen (Dienstag) um 18.30 Uhr ist das Heimspiel gegen Schwaben Augsburg, am Samstag (17 Uhr) folgt die Partie beim TSV Nördlingen, am Dienstag, 16. August (18 Uhr), der Pokal-Hit gegen Regionalligist Illertissen im Landsberger Sportpark und zum Abschluss der beiden Englischen Wochen das Heimspiel am 20. August gegen Türkspor Augsburg. Ein Hammerprogramm für Bayernligist Landsberg.