Landsberg zurück auf Platz 2

Von: Thomas Ernstberger

Tolles Tor und ein „Superspiel“: Landsbergs Neuzugang Alessandro Di Rosa. © Ernstberger

Landsberg – Eine Woche lang war Fußball-Bayernligist TSV Landsberg den 2. Tabellenplatz los – nach dem 1:2 beim FC Ingolstadt II waren die Lechstädter am letzten Spieltag der Vorrunde auf Rang 3 abgerutscht. Das war aber nur eine kurze Momentaufnahme. Seit Freitag, seit dem 3:0 beim SV Hallbergmoos, ist die Truppe der Spielertrainer-Duos Sascha Mölders/Mike Hutterer wieder Zweiter.

Landsberg profitierte dabei auch vom Ausrutscher der Ingol­städter, die am Samstag auf eigenem Platz eine überraschende 2:4-Niederlage gegen Schwaben Augsburg kassierten. Tabellenführer Schalding-Heining gewann 4:0 in Garching, liegt damit weiter sieben Punkte vor Landsberg.



„Endlich mal wieder zu Null gespielt“, freute sich Mölders nach dem zweithöchsten Saison­sieg. Erstmals seit dem 13. August (2:0 in Nördlingen) konnte Keeper David Hundertmark seinen Kasten sauber halten. Zudem beendete der Spielertrainer seine Torflaute (drei Spiele ohne eigenen Treffer) und erzielte unterm Flutlicht nach starker Vorarbeit von Alessandro Di Rosa nach zwölf Minuten das 1:0, sein 18. Saisontor (siehe eigener Bericht). „Eine frühe Führung ist natürlich immer wichtig“, so der ehemalige Bundesliga-Stürmer, der damit den Grundsein zum Sieg im ersten Rückrundenspiel gelegt hatte. „Man hat am Jubel gemerkt, wie groß die Erleichterung war“, so Mölders.



Nach ein paar vergebenen Chancen der Gäste war es dann Alessandro Di Rosa, der 21-jährige Neuzugang vom FC Ingolstadt II, selbst, der mit dem 2:0 kurz vor der Halbzeitpause, einem Vollspann-Knaller ins lange Eck, schon alles klar machte. „Ein überragendes Tor und insgesamt ein Superspiel von Di Rosa“, gab’s ein Sonderlob vom Trainer für seinen Linksverteidiger.



Die zweite Halbzeit gehörte dann ganz den Landsbergern: „Wir hätten auch 5:0 oder 6:0 gewinnen können“, meinte Mölders. Aber es reichte auf einem „katastrophalen Platz“ letztlich nur noch zu einem weiteren Treffer. Nikola Negic stellte in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Saisontor den 3:0-Endstand her.



„Ein hochverdienter Sieg“, lautete das Resümee von Mölders, der ganz besonders die Einstellung seiner Truppe lobte: „Jeder hat alles reingeschmissen und auf dem Platz sein Herz für den Sieg gezeigt. Das war der Ansatz, den wir sehen wollten und den wir gefordert haben. Das haben die Jungs hervorragend umgesetzt, da stand wieder eine echte Einheit auf dem Platz.“



Derby-Kracher



„Zwei-Niederlagen-Durchhänger“ abgehakt, Rang 2 zurückerobert – jetzt freuen sich die TSVler aufs nächste Spitzenspiel, auf einen echten Derby-­Kracher: Am kommenden Samstag (14 Uhr) kommt mit dem FC Memmingen (zuletzt 0:2 gegen Kottern) der Tabellenvierte in den Landsberger Sportpark. „Das wird ein geiles Spiel. Ich hoffe, dass da viele Zuschauer kommen, um uns zu unterstützen“, sagt Mölders, der in diesem Spiel auf einen alten „Kollegen“ trifft: Im Sturm der Memminger spielt mit Dominik Stroh-Engel (36) der Drittliga-Torschützen-König der Saison 2013/14 (mit Darmstadt 98). Mölders holte sich diesen Titel in der Saison 2020/21 im Trikot der Münchner „Löwen“. Zudem kehrt mit Fabian Lutz der ehemalige TSV-Kapitän im FC-Dress in den Sportpark zurück.



Übrigens: Sascha Mölders konnte am Sonntag den Abschluss eines perfekten Wochenendes feiern – als Trainer des SV Mering II: Der A-Klassen-Tabellenführer gewann 5:1 bei Pfersee Augsburg II. Mann des Spiels mit einem 18-Minuten-Hattrick war Kapitän Noah Mölders…