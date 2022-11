Sascha Mölders lockt »5er-Karges« an den Lech

Von: Thomas Ernstberger

Deisenhofens Ex-Löwe Nico Karger (rechts) beim Gastspiel in Landsberg gegen Mike Hutterer. © Ernstberger

Landsberg – Ein Titel in der aktuellen Saison schien längst vergeben: Landsbergs Goalgetter Sascha Mölders (37) traf Spiel für Spiel, führte wochenlang die Torjäger-Tabelle der Bayernliga an, geraume Zeit sogar mit riesigem Vorsprung. Doch jetzt ist die „Krone“ in Gefahr. Ausgerechnet ein ehemaliger Sturm-Kollege hat Landsbergs Spielertrainer am ersten Spieltag der Rückrunde mit einer besonderen Tor-Gala vom 1. Platz verdrängt.

Nico Karger (29), der 2015 bis 2020 neben Mölders für den TSV 1860 München stürmte und sich im Sommer dieses Jahres Bayernligist FC Deisenhofen anschloss, schaffte am Samstag etwas, was seit 2012 nur zwei Spielern in der Bayernliga Süd, nämlich zweimal Sebastian Kinzel vom TSV Rain sowie Phillip Schmid vom TSV Schwabmünchen, gelungen war: „Karges“ machte beim 7:1 der Deisenhofener gegen den TSV Dachau fünf Tore (zwei davon per Elfmeter). Damit überholte er mit 19 Saisontreffern den Landsberger Spielertrainer, der sein Tore-­Konto beim 3:0 in Hallbergmoos auf 18 verbessert hatte.



„Karger ist ein Superspieler, der brutale Qualität hat. Er macht meistens mehrere Tore in einem Spiel, dann aber auch mal wieder ein paar Spiele keins“, weiß Mölders. Er lobt seinen früheren Mitspieler: „Ich kenne ihn ja gut: Er ist er ein Unterschiedsspieler, ein Eins-gegen-Eins-Spieler“. Und lockt ihn gleich mal nach Landsberg: „Ich hätte ihn sehr gerne im Team und ich will unbedingt versuchen, ihn zu uns zu holen“, verrät er im Gespräch mit dem KREISBOTEN.



Die Ex-Löwen Mölders und Karger wieder zusammen auf Torejagd – das wäre gewaltige Tor-Power.