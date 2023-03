HSB Landsberg: endlich zwei Bayernliga-Punkte!

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Applaus von Trainer Przemyslaw „Miga“ Migala und gute Stimmung im Team: die HSB Landsberg haben endlich den ersten Bayernliga-Saisonsieg gelandet. © Werner

Landsberg – Nach dem Tabellenbild in der Bayernliga Südwest war das Spiel der Heimerer Schulen Baskets (HSB) bei den Hellenen in München die beste der verbleibenden Chancen auf ein Erfolgserlebnis in der auslaufenden Saison. Bei genauer Betrachtung wurde der Optimismus in den letzten Tagen aber etwas gedämpft da die Gastgeber ihr Team in den letzten Spielen mit Spielern ihrer Region 2 Mannschaft verstärkt hatten und so zwei beachtliche Siege verzeichnen konnten. So sprach Trainer Przemyslaw „Miga“ Migala im Vorfeld nicht mehr vom ersten Saisonsieg.

Was dann aber geschah, überraschte rundum, vor allem die Hausherren und ihre Trainerin. Es entwickelte sich ein spannendes, gutes Spiel zweier Teams auf Augenhöhe, wobei die Gäste vom Lech über weite Strecken in Führung lagen. Immer wieder brachten die Landsberger mit ihrer konsequenten Verteidigung die jungen „Einzelkönner“ der Hausherren zur Verzweiflung. Und unter dem gegnerischen Korb zeigte Migala-Truppe diesmal sehr gute Spielzüge, die bis auf eine kurze Phase Ende des dritten bis Mitte des vierten Viertels, immer wieder erfolgreich abgeschlossen wurden. Wenn es dann doch mal eng wurde, fasste sich Chris Hornung ein Herz und warf einen seiner insgesamt sechs Dreier.



So ging das erste Viertel mit 28:24 an die HSB. Im zweiten Abschnitt baute sie diese Führung auf 46:36 aus, was Michi Teichner, der später mit einem stark blutenden Cut an der linken Augenbraue ausfiel, in der Halbzeit kommentierte: „Zehn Punkte vorn! Das sollten wir jetzt doch mal halten können!“



Zunächst bauten die Lechstädter die Führung sogar weiter aus. Aber die zweite Hälfte des dritten Abschnitts gehörte den Münchnern, die den Rückstand auf fünf Punkte reduzierten. Und die Korbflaute der DJK Lansberg hielt weiter an, fünf Minuten vor dem Ende lagen die Helenen plötzlich mit drei Punkten in Führung. Wieder waren es zwei Dreier von HSB-­Top-Scorer Hornung, die die abermalige Wende brachten. Die letzten Minuten ging es hektisch hin und her, aber die Landsberger ließen nichts mehr anbrennen und gewannen verdient mit 75:67. Endlich der erste Saisonsieg.