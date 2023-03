HSB Landsberg: Auf dem Weg in die Bezirksoberliga?

Von: Toni Schwaiger

Wieder kein Punkt für die Landsberger Basketballer, das gibt zu denken (von links) Trainer Miga Migala, Luis Ertl, Sebastian Cibis (Gesicht verdeckt) und Co-Trainer Christian Fiebich. © Werner

Landsberg – War‘s das schon mit der Bayernliga? Es sieht ganz danach aus. Auch nach dem jüngsten Spieltag stehen die Basketballer der DJK Landsberg weiter mit leeren Händen da: kein einziges Pünktchen in der aktuellen Saison. Der Abstieg in die Bezirksoberliga scheint besiegelt.

Gegen den ESV Staffelsee, vor dem Spieltag Tabellen-Fünfter der Bayernliga Südwest, nach dem Spieltag Vierter, konnten sich Trainer Przemyslaw „Miga“ Migala und seine Heimerer Schulen Baskets ohnehin nur Außenseiterchancen ausrechnen. Am Samstagvormittag bekamen die Hoffnungen nochmals einen Dämpfer, weil mit Christoph Hornung und Florian Schumacher wieder zwei Stammspieler wegen Krankheit absagen mussten. Da war Motivation gefragt.



So sagte Coach Migala an die Adresse des kleinen Landsberg Häufleins: „Wir können heute nur gewinnen, weil wir klarer Außenseiter sind. Aber, wenn wir es schaffen, die Leistung, die wir in den letzten Spielen immer wieder über ein Viertel gebracht haben, über das ganze Spiel zu bringen, dann können wir die Überraschung schaffen.“ Doch als das Spiel dann angepfiffen war, wurde schnell klar, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln würde. Ein Rückstand von 14 Punkten bereits nach fünf Spielminuten war nicht der Start, den sich die Hausherren erhofft hatten.



Von diesem Fehlstart konnte sich das HSB-Team nicht mehr erholen. Zwar zeigten die Landsberger immer wieder schöne Spielzüge, die zu sehenswerten Punkten führten, konnten zwischenzeitlich auf zwei Punkte an die Staffelseer herankommen, doch letztlich setzten sich die routinierten Gäste mit der Zeit immer weiter ab. So ging der Sieg am Ende verdientermaßen mit 91:63 an den ESV.



Auch wenn der Abstieg in die Bezirksoberliga wohl nicht mehr zu verhindern sein wird, wollen Trainer Miga Migala und seine Truppe weiter versuchen, den ersten Sieg in dieser Saison zu erreichen. Die nächste Chance dazu gibt es bereits am kommenden Sonntag um 17 Uhr im Auswärtsspiel gegen die Zweite des BC Hellenen in München. Und die steht in der Bayernliga-Tabelle mit fünf Punkten nur einen Platz vor den Heimerer Schulen Baskets. Ein Duell der Kellerkinder steht somit an.