Wo kein Kläger...

Bayernligist Landsberg: 44 Tore und neue Hosen

Von: Thomas Ernstberger

Mit Volldampf in die Restrunde! Spielertrainer Sascha Mölders (Mitte) und seine Landsberger starten am Samstag gegen Rosenheim – dann ohne Werbung auf der Hose… © Ernstberger

Landsberg - Der TSV Landsberg ist gerüstet für den Restrunden-Auftakt am Samstag (14 Uhr, Sportpark) gegen den TSV 1860 Rosenheim. Die beeindruckende Bilanz des Fußball-Bayernligisten nach sieben Testspiel-Siegen: 44:5 Tore – das Schlusslicht kann kommen!

Zum Abschluss der sechswöchigen Vorbereitung ließen es Sascha Mölders und Co. noch zweimal ohne Gegentor krachen: Erst wurde der SV Mering II, der von Mölders trainierte und Sohn Noah als Kapitän aufs Feld geführte A-Klassen-Zweite mit 17:0 aus dem Stadion geschossen (Tore unter anderem fünfmal Mölders, je dreimal Achim Speiser und Nikola Negic), dann gab’s am Samstag ein 2:0 bei der Generalprobe gegen Landesligist TSV Gilching-Argelsried. Mölders und Steffen Krautschneider trafen in Halbzeit zwei gegen den ehemaligen Landsberger Torwart Sebastian Hollenzer.



Sieben Tests, sieben Siege – da rückte sogar der Ärger über den missglückten Wechsel von Amar Cekic in den Hintergrund. Wie im KREISBOTEN berichtet, hatte Landsberg nicht alle Unterlagen fristgerecht eingereicht. Mölders hatte unter der Woche in einem FuPa-Interview noch einmal Klartext gesprochen: „Ich war auf 10.000 Volt. Fehler passieren, aber so etwas darf einfach nicht passieren. Ich war stocksauer.“



Auch ohne ihre Wunsch-Verstärkung legten die Landsberger inklusive Mallorca-Trainingslager eine prima Vorbereitung hin. Da in Gilching die Mannschaft auflaufen sollte, die auch am Samstag gegen Rosenheim anfängt, dürfte klar sein: Abdoul Gueye (19), die bisherige Nummer 2, hat den engen Kampf um die Nachfolge von David Hundertmark im TSV-Tor gegen Neuzugang Fabio Rasic (20) gewonnen. Der 1,96-Meter-Mann spielte in Gilching 90 Minuten durch, feiert gegen Rosenheim wohl sein Punktspieldebüt in der Bayernliga.



Und auch ein anderes neues Gesicht hat seinen Startelf-­Platz sicher. Ex-Löwe Nico „Helle“ Helmbrecht (kam von Regionalligist Wacker Burghausen) ist ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss wieder topfit und zeigte in der Vorbereitung, dass er die erhoffte Verstärkung in der Landsberger Offensive sein dürfte.



Neue Gesichter, neuer Schwung und neues Selbstvertrauen nach drei Sieglos-Spielen zuletzt vor der Winterpause beim TSV – da passt es, dass sogar die Hosen neu sind. Das 3C-Logo (bei Mölders spiegelverkehrt), das bisher (unbean­standet) die Vorderseite der weißen und schwarzen Sportshorts zierte, ist verschwunden. Grund: Laut den Richtlinien des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) ist Werbung auf der Trikothose zwar seit dem Sommer 2022 erlaubt, aber ausschließlich „mittig auf der Rückseite“.



Wo kein Kläger...

Ein „befreundeter“ Konkurrenz-Verein machte auf den Fauxpas aufmerksam und die Landsberger mussten neue, neutrale Hosen bestellen. Sanktionen drohen dem TSV aber nicht. BFV-Sprecher Fabian Frühwirth: „Wo kein Kläger, da kein Richter. Wir wollen nicht päpstlicher sein als der Papst.“ In der Regionalliga muss die Spielkleidung dem BFV vor der Saison zur Abnahme vorgelegt werden, in der Bayernliga nicht.