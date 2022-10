Basketball-Bayernliga: Landsbergs Bank ist zu kurz

Von: Toni Schwaiger

Bot eine starke Leistung bei seinem Debüt in der Ersten: Luca Grün. © DJK Landsberg

Landsberg – „Stellen wir uns mal vor…“, sinniert Teambetreuer Horst Geiger rückblickend auf das Auswärtsspiel der Heimerer Schulen Baskets (HSB), „Trainer ,Miga‘ hätte nicht auf sechs seiner Stammspieler verzichten müssen“. Dann hätte am Ende ein anderes Ergebnis auf der Donauwörther Anzeigetafel stehen können, davon ist er überzeugt. So aber blieb es bei der nächsten Niederlage für die DJK Landsberg um Coach Przemyslaw Migala.

Mit nur acht Akteuren, darunter Spielertrainer Migala und Michael Teichner, beide Ü40, sowie fünf jungen Spielern aus den U20-Jahrgängen traten die Landsberger bei den VSC Baskets Donauwörth an. Das Spiel von Sebastian Cibis, der nach zwei Partien im Frühjahr sein erstes Spiel in der aktuellen Bayernliga-Saison bestritt, und das von Debütant Luca Grün lobt Geiger dabei ausdrücklich. Doch vier leere Plätze auf der Bank bedeuten viel Einsatzeit für die Spieler – und das zehrt gewaltig an den Kräften. Der Gastgeber hingegen hatte zwölf Spieler im Einsatz und konnte so sogar den verletzungsbedingten Ausfall eines Leistungsträgers gut verkraften.



Die VSC Baskets gingen direkt zu Spielbeginn mit zwei Dreiern gegenüber einem Korbleger der Landsberger in Führung und verteidigten den Vier-Punkte-Vorsprung bis zum Ende des ersten Viertels. Der Spielstand von 12:8 nach zehn Minuten zeigte bereits, dass es kein Spiel der starken Offensiven war. Es folgte ein zweites Viertel, in dem besonders in den letzten vier Minuten für die Gastgeber beinahe alles in den Korb fiel, während Michi Teichner und Co. vom Wurfpech verfolgt waren. So ging auch dieser Abschnitt an die Hausherren – 27:15.



Trainer Migala und Motivator Teichner rüttelten das junge Landsberger Team in der Halbzeit nochmals richtig wach. Und nach dem Wiederanpfiff ging es auch sehr gut los, der Rückstand wurde schnell auf zehn Punkte reduziert. Das dritte Viertel ging mit 16:9 Punkten an die DJK, der Vorsprung des VSC war vor dem letzten Spielabschnitt auf neun Punkte geschrumpft. Hoffnung keimte auf.



Doch im letzten Abschnittt machte sich die „kurze Bank“ der Heimerer Schulen Baskets dann zunehmend bemerkbar. Die Landsberger Spieler kamen in der Defense immer wieder Bruchteile einer Sekunde zu spät, so dass die Hausherren allein in diesem Abschnitt fünf ihrer insgesamt elf Dreier warfen. Mit 74:57 ging der Sieg am Ende verdient an Donauwörth.



Horst Geigers Resümee: Unter diesen Voraussetzungen können und müssen die Landsberger Basketballer mit dem Ergebnis zufrieden sein.



Für die DJK Landsberg spielten: Cibis, S. (6 Punkte), Fiebich, S. (10), Grün, L. (1), Hornung, C. (6), Lupprich, M. (9), Migala, P. (13), Schumacher, F. (6), Teichner, M. (6).