Wieder 1:2! Landsberg rutscht ab

Von: Thomas Ernstberger

Bauchlandung in Ingolstadt: Sascha Mölders&Co. sind auf den 3. Tabellenplatz der Bayernliga Süd zurückgefallen. © Ernstberger

Landsberg – Der Landsberger „Aufstiegs-Express“, der anfangs so souverän durch die Fußball-Bayernliga gerast ist, ist ins Stottern gekommen. Der „Monster-Serie“ von zwölf Spielen ohne Niederlagen folgten zwei 1:2-Pleiten in Folge: Vergangene Woche auf eigenem Platz gegen den FC Ismaning, am Samstag bei der Zweiten von Drittligist FC Ingolstadt.

Das hat bittere Folgen: Das Team des Spielertrainer-­Duos Sascha Mölders/Mike Hutterer, das sechs Spieltage Tabellen­führer war, ist in letzten Vorrundenpartie hinter Herbstmeister SV Schalding-Heining (2:0 beim FC Deisenhofen) und Ingolstadt auf den 3. Platz abgerutscht –aus einem Vorsprung an der Tabellenspitze ist blitzschnell ein Sieben-Punkte-Rückstand auf den konstant gewinnenden Regionalliga-Absteiger aus Niederbayern (siebter Sieg in Folge) geworden. Platz 1 (und so den direkten Aufstieg) haben die Landsberger damit nicht mehr in der eigenen Hand. Nur noch Platz 2 – aber der bedeutet: Relegation gegen ein Regionalliga-Kellerkind.



Glück für den TSV Landsberg, dass die Verfolger Punkte ließen. Kirchanschöring spielte nur 3:3 bei Türkspor Augsburg und Memmingen verlor auf eigenem Platz 1:3 gegen Gundelfingen – bei einem Sieg des Regionalliga-Absteigers wäre Landsberg sogar auf Rang 4 zurückgefallen. Hutterer: „Alle haben für uns gespielt – nur wir nicht…“.



Die Partie auf dem Ingolstädter Kunstrasen war vom Spielverlauf her fast ein 1:1-Duplikat der Ismaning-Niederlage. Wieder hatte Timo Spennesberger (dieses Mal per Elfmeter) die Landsberger in Führung gebracht, wieder fiel der Siegtreffer kurz vor Schluss, wieder ging „Tor-Garantie“ Sascha Mölders leer aus (schon zum dritten Mal in Folge).



„Diese Niederlage ist natürlich ärgerlich, aber kein Beinbruch. Ingolstadt ist eine junge, spielstarke und agile Mannschaft, gegen die man auch mal verlie­ren kann. Das 1:2 gegen Ismaning ärgert mich noch immer viel mehr“, sagt Hutterer. Die „Jung-Schanzer“, die heimstärkste Mannschaft der Liga, hatte über weiter Strecken zwar mehr Spielanteile, aber – genauso wie die Gäste – auf ihrem für die Lechstädter ungewohnten Kunstrasenplatz keine großen Torchancen. Dann ein „Elfmeter aus dem Nichts“, wie FCI-Trainer Alex Käs sagt. Mölders wurde gefoult, „Spenne“ verwandelte mit seinem vierten Saisontreffer sicher zum 1:0 (51.). Hutterer: „Diesen Vorsprung müssen wir über die Zeit bringen.“



Doch die Landsberger schaffen es in dieser Saison (bis auf einmal, beim 2:0 in Nördlingen) einfach nicht, zu Null zu spielen. Die 64. Minute: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß gleicht David Udogu mit Links aus. Dann die 86. Minute: Nach einer „Fehlerkette“, ausgelöst durch Maxi Holdenrieders unnötigem Pass in die Mitte, und „ein paar Slapstick-Einlagen“ (Hutterer) haut der kurz zuvor eingewechselte Jonas Perconti den Ball mit der „Pike“ (Fußspitze) zum Siegtreffer ins Netz. Aus der TSV-Traum vom Punkt beim Konkurrenten! Und ein verpatzter Abschluss einer starken Vorrunde.



Davon will Hutterer nichts wissen: „Wir haben in 17 Partien 34 Punkte geholt, das ist ein Schnitt von zwei Punkten pro Spiel. Das hätte vor der Saison jeder unterschrieben. Wenn wir in der Rückrunde nochmal 34 Punkte holen, werden wir unser Saisonziel, Platz eins oder zwei, sicher erreichen.“ Er gibt aber zu: „Sieben Punkte Vorsprung ist ein schönes Brett. Es hätte keiner erwartet, dass Schalding-Heining so marschiert.“



Für die Mölders/Hutterer-­Truppe beginnt die Rückrunde schon am Freitag: Um 19.30 Uhr steht beim Tabellen-Vorletzten VfB Hallbergmoos das erste von noch vier Spielen vor der Winter­pause auf dem Programm. „Ein Flutlichtspiel ist richtig cool“, freut sich Hutterer. Der Spielertrainer weiß aber auch: „Das wird wieder eine schwere Aufgabe. Für Hallbergmoos geht’s um alles. Die haben erst acht Punkte geholt und wurden vor der Saison höher eingeschätzt.“ Zudem hat der VfB noch was gut zu machen: Das Hinspiel gewann Landsberg 2:1 – durch Tore in der 89. und 90. Minute…