Landsberg spitze, Kaufering patzt

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Der neue TSV-Torwart Ricco Cymer hatte bis auf seinen Patzer vorm 0:1 alles im Griff. © Ernstberger

Landsberg/Kaufering – Top-Aufstiegsfavorit TSV Landsberg ist nach dem zweiten Spieltag und dem zweiten Viererpack Tabellenführer der Fußball-Bayernliga Süd. Dem 4:2-Auftakt in Dachau ließen die Kreisstädter am Mittwoch im ersten Heimspiel einen 4:1-Sieg gegen den TSV Kottern folgen. Enttäuschung bei Landesligist VfL Kaufering: Bei Unterhachings Zweiten setzte es eine 2:3-Niederlage.

Ohne den rot-gesperrten Dreifach-Torschützen Steffen Krautschneider und Kapitän Alex Benede (Timo Spennesberger trug erstmals die Spielführerbinde) geriet der TSV Landsberg nach einem kapitalen Fehler von Neu-Keeper Ricco Cymer früh in Rückstand (14.), aber Spielertrainer Sascha Mölders drehte die Partie noch vor der Pause mit einem Doppelpack (23. und 31.). In der zweiten Halbzeit sorgten die Neuzugänge Nikola Aracic (60.) und Nico Karger (64.) für den klaren Erfolg. Der TSV damit Spitzenreiter vor Absteiger FC Pipinsried und 1860 München II (alle sechs Punkte). Am Samstag (14 Uhr) gastiert Türkspor Augsburg im Sportpark.

Dem Traumstart (3:0 gegen Schwabmünchen) folgte für Landesligist VfL Kaufering die erste Enttäuschung. Bei der Zweiten von Drittligist SpVgg Unterhaching unterlag die Truppe von Neu-Trainer Christian Feicht mit 2:3. Dabei musste der Coach erneut umstellen. Sein Sohn Patrick, der gegen Schwabmünchen als Innenverteidiger überzeugte, musste wegen Adduktorenverletzung aus dem Training passen, zudem fiel mit Daniel Rimmer (Sehnenentzündung) ein weiterer Leistungsträger aus. So feierten die Neuzugänge Jonas Wille und Josue Kabeya ihr Startelf-Debüt und Daniel Neuhaus seine Premiere als Verteidiger.

Bitter, dass die Hachinger dann auch noch durch ein Eigentor von Philipp Bauer früh in Führung gingen (8.). Per Elfmeter erhöhte Dominique Girtler zum 2:0-Halbzeitstand (34.). „Wir haben diesen jungen, gut ausgebildeten Talenten in der ersten Hälfte einfach zu viel Platz gelassen“, kritisierte Feicht.

Nach der Pause wurde es besser, als Thommy Hasche per Traum-Freistoß in den linken Winkel auf 1:2 verkürzte (47.), kam neue Hoffnung auf, aber nach Felix Lautenbachers 3:1 (73.) blieb dem VfL nur noch die Ergebnis-Korrektur zum 2:3 durch Neuhaus (86.). Kapitän und Keeper Michi Wölfl hatte die Gäste zuvor mit starken Paraden im Spiel gehalten. „Ich kann nicht verlieren und ärgere mich immer noch“, so der VfL-Coach am Morgen nach der Niederlage.

Weiter geht‘s am Samstag (17 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Eintracht Karlsfeld, der bislang beide Spiele gewonnen hat. Feicht sah am Dienstag das 5:3 gegen Pfaffenhofen. Seine Prognose: „Das wird eine heiße Kiste. Ich hoffe, dass ein paar Verletzte bis dahin wieder einsatzfähig sind.“