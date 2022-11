Prittrichings Turner steigen in die Regionalliga auf

Von: Toni Schwaiger

Den Aufstieg in die Regionalliga feierte die TG Prittriching-Moorenweis am Wochenende in Pfuhl/Neu-Ulm. © Simon Kress

Prittrriching – Riesenjubel bei der Turngemeinschaft Prittriching-Moorenweis und den 70 mitgereisten Fans: Mit satten fünf Punkten Vorsprung hat die TG am Wochenende souverän den letzten Bayernliga-­Wettkampf in Pfuhl/Neu-Ulm gewonnen und steigt damit in die Regionalliga auf.

Ausgerechnet ein Nachwuchsturner eröffnete den erfolgreichen Wettkampf – und wie: Bernhard Schäffler zeigte einen gehockten Tsukahara, den er in den sicheren Stand setzte. Moritz Kubik setzte noch eins drauf und schloss das Gerät mit einem gestreckten Tsuka­hara und der Tagesbestwertung am Sprung ab. Mit vier „Tsukis“ setzte sich die TG schon mal deutlich an die Spitze.



Weiter ging es am Barren, wo man mit gewohnt sicheren und blitzsauberen Übungen ebenfalls erster von sechs Teams wurde. Dann das Königsgerät Reck: Vier Flugteile, ganze Drehungen gesprungen und gegriffen, drei Doppelsaltos und die besten Wertungen des Tages für die TG-Turner halfen den Vorsprung auszubauen. Hochkonzentriert schraubte sich das Bodenteam ebenfalls auf Platz 1. Das Feuerwerk garnierte schließlich Justus Winter mit Doppelschraube rückwärts – erstmals. Mit Kreuzhängen, Schrauben- und Doppelsalti fuhr die TG den Wettkampf an den Ringen endgültig nach Hause.



Obwohl nur an vier Geräten an den Start gegangen, wurde Domi Hirner 8. und Moritz Kubik 7. in der Einzelwertung.