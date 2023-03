Gut gespielt, aber leider kein Sieg

Teilen

Die Mannschaft der HSB Landsberg spielte gut gegen den Tabellenführer. Für den Sieg hat es aber nicht gereicht. © FKN

Landsberg – Mit dem ersten Saisonsieg im Rücken sind die Basketballer der HSB Landsberg am Wochenende selbstbewusst zum noch ungeschlagenen Tabellenersten MTV München gereist. Bereits im Vorfeld war klar, dass ein Sieg eine kleine Sensation bedeuten würde und so war das Ziel für das Spiel auch schnell gefunden: Die Landsberger wollten den Münchnern das Leben so schwer wie möglich machen, um eine so deutliche Niederlage wie im Hinspiel, das mit über 60 Punkten Rückstand verloren ging, zu vermeiden.

Die Landsberger starteten auch gut in die Begegnung und gingen zunächst in Führung. Nach wenigen Minuten verletzte sich allerdings Markus Valta am Knie, wodurch nun ein erfahrener Aufbauspieler ausfiel. Die Münchner Gastgeber wurden jetzt stärker, doch die Heimerer Schulen Baskets blieben trotzdem dran und lagen am Ende des ersten Viertels mit einem Endstand von nur 14:24 hinten.



Im zweiten Spielabschnitt entwickelte sich ein schön anzuschauendes Spiel. Die Münchner kamen immer wieder mit viel Tempo zum Korb, während die Gäste versuchten, das eigene Spiel nach vorne langsam aufzubauen. Zur Halbzeit führte der MTV mit 17 Punkten, doch die Landsberger konnten mit ihrer Leistung durchaus zufrieden sein.



Nach einem unkonzentrierten Start der Landsberger gehörte der Beginn des dritten Viertels allerdings klar den Münchnern. Nach einer schnellen Auszeit von Coach Przemyslaw „Miga“ Migala fing sich das Team wieder. Trotzdem konnten die Gastgeber ihre Führung auf 32 Punkte ausbauen.



Trotzdem positiv

Trotz der zu diesem Zeitpunkt längst unabwendbaren Niederlage gaben sich die Heimerer Schulen Baskets allerdings nicht auf, sondern kämpften sich zurück ins Spiel – mit dem Gewinn des letzten Viertels konnten sie schließlich zumindest einen Teilerfolg verbuchen. Somit kehrten die Basketballer trotz der 61:92 Niederlage positiv gestimmt nach Landsberg zurück.



Am kommenden Samstag geht es dann für die Heimerer Schulen Baskets zum letzten Auswärtsspiel der Saison nach Fürstenfeldbruck. Dann spielen sie gegen Slama Jama Gröbenzell.