Erste Pleite für Landsbergs Chefcoach Hutterer

Von: Thomas Ernstberger

Für Mike Hutterer (rechts) gab‘s am Sonntag gegen Kottern die erste Niederlage als Cheftrainer des TSV Landsberg. © Ernstberger

Landsberg – Mike Hutterers tolle Serie ist beendet. Sieben Mal blieb Fußball-Bayern­ligist TSV Landsberg nach der Winterpause unter seiner Regie ohne Niederlage, kletterte kurzzeitig sogar auf den 4. Tabellenplatz. Vorbei: Beim TSV Kottern kassierten die Lechstädter am Sonntag mit 0:1 die erste Pleite 2022 – und fielen damit auf den 6. Tabellenplatz zurück.

Spielertrainer Hutterer wusste wohl ganz genau, warum er seit Wochen immer wieder aufkommenden Aufstiegsträumen klare Absagen erteilt. Und warum er vor der Partie im Allgäu sagte: „Ich spiele lieber gegen Mannschaften von vorne als gegen Teams, die im Abstiegskampf stecken.“ Jetzt ist es passiert: „Schade! Das war meine erste Niederlage als Cheftrainer – aber das gehört halt leider dazu.“



Eigentlich hätte Landsberg schon am Samstag beim zu diesem Zeitpunkt noch 15. der Tabelle antreten müssen. Doch bereits um 9 Uhr morgens kam die Absage. Hutterer: „Da bin ich gerade am Frühstückstisch gesessen.“ Grund des Anrufs: Der Platz im Allgäu war tief verschneit, schnelles Räumen offenbar nicht möglich – so wurde das Spiel kurzfristig auf Sonntag verschoben.



Da hatte Veron Dobruna, beim 2:1 gegen Schwabhausen noch Doppel-Torschütze, auf dem kleinen, für technisch starke Teams wie Landsberg schwer zu bespielenden Kunstrasenplatz gleich die große Chance zum 1:0 – doch sein Kopfball ging daneben. Hutterer: „Da müssen wir in Führung gehen. Das war eine Hundertprozentige.“ Der Coach weiter: „Ich will die Niederlage weder auf den ungewohnten Sonntag noch auf den Kunstrasen schieben. Wir sind einfach nicht richtig ins Rollen, beziehungsweise ins Spiel gekommen.“



Das Tor des Tages dann kurz vor der Halbzeitdurch einen direkt verwandelten Freistoß von Matthias Jocham. Da war Keeper Daniel Witetschek (verlässt Landsberg am Saisonende) ohne Chance. Nach einer Stunde hatte Hutterer selbst den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Schuss ging über das Kotterner Tor.



In der Schlussphase warf Landsberg alles nach vorne, Hutterer beorderte sogar den 1,93 Meter großen Abwehrspieler Sebastian Schmeiser in den Sturm – doch der Ausgleich gelang nicht mehr. Der Coach (ließ sein Team auf dem engen Platz mit einer Dreierkette spielen) leicht angefressen: „Natürlich kann man auch mal in Kottern verlieren. Die gehören ohnehin nicht da unten rein. Aber das war heute einfach zu wenig. Es wäre von jedem einzelnen viel mehr möglich gewesen…“



Die Niederlage ist erst mal abgehakt, aber sicher noch lange nicht aufgearbeitet. Hutterer: „Der Fokus liegt jetzt auf Gundel­fingen und Hankofen-­Hailing. Wir haben zwei Heimspiele innerhalb von vier Tagen – und wollen beide gewinnen.“ Gundelfingen (am Samstag 0:1 gegen die Zweite von 1860 München) kommt am Samstag um 14 Uhr in den 3C-Sportpark, das Nachholspiel gegen den Tabellenführer (zuletzt 2:2 gegen Garching) wird am Dienstag um 18.30 Uhr angepfiffen.



Ob’s am Samstag zu einem Wiedersehen mit Ex-Kapitän David Anzenhofer kommt, ist ungewiss. „Anze“ fehlte seinem neuen Verein in den letzten beiden Spielen.



So spielte der TSV Landsberg gegen Kottern: Witetschek; Nikolic, Schmeiser, Lutz, Benede, Hutterer, Krautschneider, Gutia (ab 78. Kollmann), Hoffmann, Date (ab 72. Holdenrieder), Dobruna.