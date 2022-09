Landsberg zum 7. Mal ohne Niederlage

Von: Thomas Ernstberger

Kopf-an-Kopf-Duell beim Aufeinandertreffen der Bayernliga-Spitze: Landsbergs Sebastian Schmeiser (weißes Trikot) und Christian Brückl. © Ernstberger

Landsberg – Sascha Mölders ist auch in der Bayernliga ein gefragter Mann – selbst, wenn er mal nicht getroffen hat. Wie am Samstag nach dem 1:1 im Spitzenspiel gegen Regionalliga-Absteiger SV Schalding-Heining. Erst gab’s ein Selfie mit einem Fan auf der Trainerbank, dann, kurz vor dem Kabinengang, stand plötzlich ein Mädchen im 1860-­Trikot mit der Rückennummer 9 und dem Namenszug Mölders mit einem Pappschild vor dem Spielertrainer des TSV Landsberg.

Was in den Bundesliga-Stadien längst zur Unsitte geworden ist, hat jetzt auch den Landsberger Sportpark erreicht: Schriftlich formulierte Bettel-Bitten für das Trikot der Stars. Mölders, der Vierfach-Papa, zog sich genauso liebevoll-freundlich wie geschickt aus der Affäre: „Ich hab‘ leider nur dieses eine Trikot. Wenn ich es dir schenke, kann ich nicht mehr spielen.“ Die Kleine verstand’s und ging. Auch sie kann sich wohl den TSV Landsberg ohne den ehemaligen 1860-Publikumsliebling nicht vorstellen...



Allerdings: Am Samstag konnte sich Sascha Mölders nie entscheidend in Szene setzen – er wurde gedoppelt, manchmal sogar „getripelt“. Heißt: Er hatte immer zwei oder drei Abwehrspieler gegen sich – das harte Los eines Top-Torjägers. Spieler­trainer-Kollege Mike Hutterer: „Das war echt schwer für ihn.“ So endete seine Serie von acht Spielen in Folge mit mindestens einem Tor gegen die Nieder­bayern.



Dafür durfte Alessandro Di Rosa jubeln: Der 21-jährige Neuzugang vom FC Augsburg schoss Landsberg in der 19. Minute 1:0 in Führung. Es war der erste Treffer des Linksverteidigers im TSV-Trikot. Nur acht Minuten später allerdings der Ausgleich durch Daniel Zillner. Ein „Tor aus dem Nichts“, bei dem Keeper David Hundertmark keine glückliche Figur abgab.



Donnerwetter



Ein heftiges Gewitter zog in Halbzeit zwei über den Sportpark – aber auf dem Platz „donnerte“ es vor rund 700 Zuschauern (Hutterer: „Das ist ein echtes Brett“) nicht mehr. Es blieb beim zweiten 1:1 hintereinander und damit beim siebten Spiel in Folge ohne Niederlage. Tabellenführung mit nunmehr 21 Punkten verteidigt – allerdings kommen dahinter mit Ingolstadt II, Schalding-Heining und Kirchanschöring drei Teams mit nur einem Zähler weniger.



„Wir haben das Topspiel gegen den Tabellenzweiten nicht verloren, sind immer noch Erster und haben weiter alles selbst in der Hand. Damit ist alles in Ordnung. Da von einem Rückschlag zu sprechen, ist lächerlich. Es gibt überhaupt keinen Grund für schlechte Stimmung“, lautet Hutterers Fazit.



Nächster Gegner: Am Samstag (14 Uhr) muss der Tabellenführer beim TSV Dachau 65 (am Samstag 0:1 in Kottern) antreten. „Eine eingespielte Mannschaft. Und es war schon immer eklig, in Dachau zu spielen“, weiß Hutterer. „Trotzdem ist es an der Zeit, wieder drei Punkte einzufahren“, sagt der Trainer, „das ist unser Ziel, dafür müssen wir eine Top-Leistung abliefern.“