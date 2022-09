Landsbergs Achim Speiser sorgt für den Last-Minute-Sieg

Von: Thomas Ernstberger

Er trifft und trifft: Sascha Mölders erzielte gegen Garching Saisontreffer Nummer 16 und bleibt damit einsame Spitze in der Bayernliga Süd. © Ernstberger

Landsberg – Späte Siege und Tore von Sascha Mölders: Das ist aktuell das Erfolgsrezept des TSV Landsberg. 2:1 gewann der Fußball-Bayernligist am Sonntag gegen den VfR Garching, der Siegtreffer fiel, wie schon beim 2:1-Auftakt gegen Hallbergmoos, Sekunden vor dem Schlusspfiff. Damit festigten die Lechstädter die Tabellenführung und sind nun schon seit zehn Spielen ohne Niederlage. Wiesn-Besuch am Montag damit gerettet. Mölders traf zum 1:0, das „goldene Tor“ in der Nachspielzeit ging allerdings auf das Konto des kurz zuvor eingewechselten Achim Speiser.

Die Partie (wegen Problemen mit der Stromversorgung statt in Garching in Landsberg) war längst zu Ende, da hörte man immer noch den lautstarken „Chor“ der Landsberger Spieler aus der Kabine: „Spitzenreiter, Spitzenreiter hey, hey, hey“. Zum sechsten Mal in Folge Erster – das kann sich lassen. Auch wenn’s dieses Mal alles andere als ein Spiel für schwache Nerven war. Jürgen Meissner, der sportliche Leiter des TSV: „Diese Saison ist jetzt schon verrückt, auch wenn erst 13 Spiele absolviert sind.“ Und er erinnert sich: „Vergangene Saison haben wir immer wieder Tore in der Nachspielzeit kassiert. Vielleicht ist das ja jetzt der Ausgleich dafür.“



Vor 450 Zuschauern taten sich die Landsberger lange Zeit schwer, gegen die gut gestaffelte Abwehr der Garchinger Chancen zu kreieren. Also musste mal wieder die personi­fizierte Torgarantie der Gastgeber ran. 51. Minute: Pass von Steffen Krautschneider, Sascha Mölders nimmt den Ball mit der Brust an, dreht sich um einen Abwehrspieler und schiebt den Ball an Torwart Max Retzer vorbei zum 1:0. Ein Super-Tor, ein Traumtor!

„Das macht in dieser Liga außer ihm keiner“, freute sich Meissner. Und Christian Detmar, die Landsberger Sturm-Legende der 80er-Jahre erkannte: „Das ist Klasse, die man nicht verlernt.“ Für Spielertrainer Mölders war’s bereits das 16. Tor im 13. Spiel. Klar, dass er damit die Torjägerliste der Bayernliga Süd weiter überlegen anführt – vor dem Deisenhofener Ex-Löwen Nico Karger (10).



Alles schien jetzt auf einen ungefährdeten Sieg der Landsberger hinauszulaufen, zumal der Garchinger Riccardo Basta in der 62. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Doch die Kreisstädter versäumten es, nachzulegen. Die Gäste hielten in Unterzahl dagegen und glichen in der 75. Minute durch Quentin Kehl aus. „Unhaltbar“, so Mölders, der kurz drauf ein glückliches Trainer-Händchen bewies. Er brachte Neuzugang Achim Speiser, den ehemaligen Torjäger des TSV Kottern. Und der setzte sich in der vierten Minute der Nachspielzeit gegen zwei Abwehrspieler durch und erlöste Zuschauer und Mitspieler mit seinem zweiten Saisontreffer zum 2:1-Endstand. Alles, was zwei Beine hatte, sprintete von der Bank Richtung Eckfahne und bildete dort einen riesige Jubel-Traube. Danach noch Anstoß – und dann war Schluss.



Knoten geplatzt



„30 Punkte aus 13 Spielen – das ist ein Riesenbrett“, freute sich Mölders nach dem Last-Second-Erfolg. Er verriet: „Ingolstadt hat uns durch den 4:1-Sieg am Freitag gegen Hallbergmoos ein bisschen gebitzelt, denn dadurch waren wir zwei Tage die Tabellenführung los. Das wollten wir unbedingt korrigieren.“ Geschafft – auch dank Joker Speiser. „Ich freue mich total für Acho“, so der Spielertrainer. „Er hat sich super durchgesetzt. Ich hoffe, dass ihm dieses Tor Selbstvertrauen gibt und der Knoten endlich geplatzt ist.“



Das Mölders-Lob nach einem „emotionalen Sieg“ an die ganze Mannschaft: „Wir wussten um die Qualität der Garchinger. Dieser Sieg hatte mit Glück nichts zu tun. Meine Jungs glauben einfach bis zur letzten Sekunde an sich und marschieren bis zum Schluss.“ Das wurde jetzt mal wieder belohnt. Kapitän Alexander Benede: „Hauptsache drei Punkte – nach dem Wie fragt auf der Wiesn eh keiner…“



Am kommenden Wochenende ist Zeit zum Durchschnaufen: Da pausiert die Bayernliga. Ein paar Spieler werden am Freitag beim Oberliga-Saisonauftakt der „Riverkings“ in der Eishalle sein, das nächste Punktspiel ist dann wieder ein Top-Spiel. Am Samstag, 8. Oktober, gastiert um 14 Uhr der Tabellenvierte SV Kirchanschöring im Landsberger Sportpark.