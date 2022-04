Kommt Sascha Mölders zum TSV Landsberg?

Mit dem Auge für den Mitspieler, Kevin Gutia (schwarz) bereitete mit Steffen Krautschneider das 2:0 durch Branko Nikolic vor. © Ernstberger

Landsberg – Die Scharte von Kottern, wo sich Fußball-Bayernligist TSV Landsberg mit 0:1 geschlagen geben musste, ist ausgewetzt, Spielertrainer Mike Hutterer und seine Jungs konnten am Sonntag ein fröhliches Osterfest feiern. Der TSV ließ am Samstag beim Wiedersehen mit Ex-Kapitän David Anzenhofer gegen den Tabellen-13. FC Gundelfingen nichts anbrennen und siegte letztlich verdient mit 3:0. „Die Jungs haben es echt gut gemacht, ich bin zufrieden“, sagte Hutterer. Seine Mannschaft muss bereits morgen Abend wieder ran. Der Tabellenführer ist zu Gast in Landsberg.

Landsberg bleibt zwar Sechster, ist aber wieder näher an den Relegationsplatz herangerückt. Ingolstadt II als Zweiter kann nicht aufsteigen, da der Abstieg der Ersten aus der 2. Liga spätestens seit Samstag so gut wie sicher ist. Somit geht es um Platz 3 – den belegt die Reserve von Jahn Regensburg, die am Samstag überraschend gegen Kellerkind Dachau mit 0:1 verlor. Regensburg liegt jetzt vier Zähler vor Landsberg, Kirchanschöring drei. Fünf Spiele stehen noch aus – und für Spannung ist gesorgt.



Gegen Gundelfingen waren die Kreisstädter (ohne Kevin Gutia, Dennis Hoffmann und Veron Dobruna in der Startelf) die dominierende Mannschaft, das 1:0 fiel aber erst eine Minute vor dem Pausenpfiff. Hutterer spielte Elias Kollmann in dern Lauf und der ließ Keeper Dominik Dewein keine Chance. Landsberg weiter überlegen, die Entscheidung dann in der Schlussphase. Branko Nikolic erhöhte nach Vorarbeit des eingewechselten Gutia auf 2:0 (80.) und Steffen Krautschneider stellte in der 89. Minute nach einem Konter den 3:0-Endstand her. Es war der zehnte Saisontreffer des erfolgreichsten TSV-Torschützen.



Spitzenduell



„Jetzt freuen wir uns alle auf das Heimspiel gegen Tabellen­führer Hankofen-Hailing“, meinte Hutterer gleich nach dem vierten Sieg unter seiner Regie. Das am 2. April abgesagte Spitzenspiel wird am morgigen Dienstag um 18.30 Uhr angepfiffen. Der 2021 so souveräne Spitzenreiter schwächelt aktuell: Nur ein Sieg und vier Unentschieden in den sieben Spielen 2022, zuletzt gab’s eine 1:2-Niederlage in Kirchanschöring. Da sollte die Hutterer-Elf nicht chancenlos sein

Landsberg nach dem Erfolg gegen Gundelfingen happy – aber nur über das Ergebnis, die drei Punkte und die Spielweise. Aber nicht über das offensichtlich schwindende Zuschauer-Interesse: Es waren nur gut 200 Fans, die in den 3C-Sportpark gekommen waren. Früher hatte der TSV im Schnitt über 400 Besucher. „Wir spielen für Landsberger Verhältnisse eine sehr erfolgreiche Saison. Ich finde es schade, dass es immer weniger Zuschauer werden - keine Ahnung, an was es liegt“, wundert sich auch Hutterer. Am Samstag waren es möglicherweise die Löwen, die dem TSV Fans kosteten: 1860 München spielte zeitgleich das „Letzte Chance-Spiel“ gegen Osnabrück. Hutterer: „Vielleicht waren da auch viele Landsberger im Stadion…“



Gespräche mit Mölders



Apropos 1860: Nach seiner Absage an Regionalligist TSV Rain am Lech wird immer wieder, mittlerweile auch öffentlich, über einen Wechsel des ehemaligen Löwen-Torjägers Sascha Mölders von Regionalligist Sonnenhof-Großaspach nach Landsberg spekuliert –in welcher Position auch immer. Der ehemalige Bundesliga-­Spieler des FC Augsburg, der in Mering bei Augsburg wohnt, ist mittlerweile 37 Jahre alt und könnte dem TSV mit seiner Routine und seinem Torinstinkt helfen. Immerhin hat Landsberg erstmals die Unterlagen für die Regionalliga eingereicht.



Hutterer, der gerade mit den TSV-Verantwortlichen über eine Vertragsverlängerung verhandelt, zu den Gerüchten: „Ich wurde sogar von den Gundelfingern drauf angesprochen. Aber ich weiß von nichts und äußere mich dazu nicht.“ Genauso wie der sportliche Leiter Jürgen Meißner: „Zu diesem Thema sage ich nichts.“ Thomas Ernstberger



So spielte der TSV Landsberg gegen Gundelfingen: Witetschek, Nikolic (ab 90. Jörg), Schmeiser, Lutz, Benede, Hutterer, Holdenrieder (ab 68. Gutia), Krautschneider, Wollens, Date (ab 85. Georgiou), Kollmann (ab 62. Dobruna).