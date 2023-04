Landsberg: War‘s das mit der Regionalliga?

Von: Thomas Ernstberger

Stemmte sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage: Landsbergs Nico Helmbrecht (links) im Zweikampf mit Dachaus Dragan Radojevic. © Ernstberger

Landsberg - Das war’s wohl mit dem Saisonziel Aufstieg in die Regionalliga. Fußball-Bayernligist TSV Landsberg verlor am Samstag vor 420 Zuschauern das Heimspiel gegen den TSV Dachau 1865 mit 2:3 – und das nach einer 2:0-Halbzeitführung. Die Kreisstädter fielen damit auf den 5. Tabellenplatz zurück, der Rückstand auf Relegationsrang 2 (belegt derzeit FC Memmingen) beträgt sechs Spieltrag vor Saisonende schon sieben Punkte. Kaum noch aufzuholen!

Es ist noch gar nicht lange her, nur ein paar Monate, da drangen aus der Kabine des TSV Landsberg regel­mäßig laute Siegesgesänge. Und die Fotos der feiernden Mannschaft tauchten blitzschnell in den Sozialen Medien auf. „Wir brechen alle Rekorde“, strahlte Spielertrainer Sascha Mölders angesichts des Top-Laufs seiner Mannschaft, der bis zum 13. Spieltag andauerte.



15 Spiele später ist die Sommer/Herbst-Euphorie komplett verflogen. Nach dem 2:3 gegen Dachau verschwand Mölders (beste Aktion: Ein Fallrückzieher in die Arme von Keeper Maxi Mayer) blitzschnell, enttäuscht und sichtlich angefressen in der Kabine, aus der später kein Muckser zu hören war. „Unbegreiflich! Diese Niederlage war für uns Trainer ein Schlag ins Gesicht“, sagte Mike Hutterer.



Ein ganz bitterer Nachmittag, denn es sieht jetzt so aus, als hätten die Landsberger nach einem kurzen Zwischenhoch (Siege gegen 1860 München II und Schalding-Heining) den Aufstieg endgültig verspielt. Nur noch sechs Partien sind in der laufenden Saison zu absolvieren. Schwer vorstellbar, dass die Spitzenteams da noch so viele Punkte liegenlassen, dass Landsberg noch an ihnen vorbeiziehen kann. Tabellenführer SV Schalding-Heining (3:3 nach 0:3-Rückstand bei Schwaben Augsburg) liegt zehn, der Tabellenzweite FC Memmingen (legte am Freitag ein 3:0 gegen Kirchanschöring vor, Mölders war im Stadion) sieben und der neue Dritte TSV Kottern (3:2 gegen Deisenhofen) zwei Punkte vor dem TSV Landsberg, dem jetzt ohnehin nur noch Siege und die Hoffnung auf ein riesengroßes Fußball-Wunder helfen.



Achte Saisonniederlage, 14. Sieglos-Spiel – und das gegen ein Kellerkind (Dachau liegt auf einem Relegationsplatz). Das tat am Samstag richtig weh, denn in der ersten Halbzeit sah alles nach einem Sieg des Favoriten aus. Daniel Leugner, wieder der beste Lechstädter, schlug zweimal zu, ließ Mayer in der 15. und 45. Minute (jeweils nach Mölders-Vorlage) mit Schüssen aus rund 18 Metern keine Chance.



Ausgerechnet „Leuges“, der in der vergangenen Saison noch das Trikot der Dachauer trug. Im fünften Spiel nach neunmonatiger Verletzungspause machte der Mittelfeld-Techniker bereits seine Tore Nummer drei und vier. Zwei Fragen seien erlaubt: Wo würde Landsberg stehen, hätte sich Leugner nicht in der Vorbereitung schwer verletzt? Und: Wie kann man so ein Spiel noch aus der Hand geben?



Daran war neben den eigenen Unzulänglichkeiten in Halbzeit zwei auch ein Alptraum namens Jihun Kang schuld. Der 21-jährige Südkoreaner, U20-Nationalspieler seines Landes, erzielte erst den Anschlusstreffer (50.) und dann das Siegtor zum 3:2 (82.). Der Ausgleich (60.) ging auf das Konto von Sebastian Brey. Drei Gegentore, bei denen die TSV-Abwehr alles andere als sattelfest wirkte.



In der Schlussphase versuchte es der TSV noch mit fünf Stürmern: Aber Mölders, Steffen Krautschneider, Achim Speiser, Nikola Negic (kam für Nico Helmbrecht/Verdacht auf Faserriss im Oberschenkel) und Manuel Detmar schafften es nicht, das Ruder noch herumzureißen. Dachau überstand auch die sechsminütige Nachspielzeit – und durfte dann feiern.



Landsberg wollte eigentlich, so sagte Mölders noch vor einer Woche, im Mai feiern. Das dürfte nach dieser Niederlage schwer bis unmöglich werden. Das TSV-Prinzip Hoffnung: „18 Punkte holen und dann schauen, zu was es reicht“ (Hutterer).



Dreimal auswärts



Für den ehemaligen Top-Aufstiegsfavoriten stehen jetzt gleich drei Auswärtsspiele in Folge auf dem Programm: Am kommenden Samstag (14 Uhr) in Deisenhofen, es wird das Duell der Bayernliga-Top-Torschützen Nico Karger (21 Treffer) gegen Mölders (24). Am Sonntag, 30. April, geht’s um 15 Uhr zum VfR Garching und am Samstag, 6. Mai, um 15 Uhr zum SV Kirchanschöring.



Derweil laufen die Spielerverhandlungen beim TSV Landsberg weiter auf Hochtouren. Es droht der nächste Abgang: Abwehr-Routinier Sebastian Schmeiser (30), der 2019 vom FC Memmingen zum TSV kam, steht offenbar vor einem Wechsel zu Kreisligist FC Eichenau.