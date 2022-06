Fünf Neue für den TSV Landsberg

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Sascha Mölder (Mitte) soll mit Mike Hutterer den Weg des TSV Landsberg in die Regionalliga ebnen. © Ernstberger

Landsberg – Die Gruppen-Einteilung der beiden Fußball-­Bayernligen für die Saison 2022/23 steht. Sowohl in der Nord- als auch in der Süd-­Gruppe werden 18 Mannschaften an den Start gehen. Damit bekommt es der TSV Landsberg in der Süd-Gruppe mit einem Konkurrenten weniger zu tun als in der abgelaufenen Saison.

Die Truppe des Trainer-Duos Sascha Mölders und Mike Hutterer bekommt es mit fünf „neuen“ Vereinen zu tun. Aus der Regionalliga sind der SV Schalding-Heining, der TSV 1860 Rosenheim und der FC Memmingen abgestiegen. Das Nachbar-Duell mit den Allgäuern (mit dem bisherigen TSV-Kapitän Fabian Lutz und Ex-Profi Dominik Stroh-Engel) wird sicher eines der Highlights in dieser Saison.



Von „unten“, aus den Landesligen kommen Südost-Meister SV Erlbach und Südwest-Titelträger TSV 1861 Nördlingen dazu. Das Team aus dem Landkreis Donau-Ries steht für einen ganz großen Namen des deutschen Fußballs: Nördlingen ist der Heimatverein von „Bomber“ Gerd Müller. Dort spielte er von 1958 bis zu seinem Wechsel 1964 zum FC Bayern.



Neben den fünf neuen Clubs bekommt es Landsberg mit zwölf alten Bekannten zu tun. Das sind: die Zweitvertretungen des FC Ingolstadt und des TSV 1860 München, zudem der SV Kirchanschöring, FC Ismaning, TSV Schwaben Augsburg, FC Deisenhofen, VfR Garching, FC Gundelfingen (mit Ex-TSV-Kapitän David Anzenhofer), TSV Kottern, Türkspor Augsburg, VfB Hallbergmoos und der TSV 1865 Dachau, der mit dem Landsberger Neuzugang Daniel Leugner in der Relegation gegen den SV Pullach den Klassenerhalt geschafft hat. Neben Pullach sind auch der TSV Wasserburg und der TSV Schwabmünchen abgestiegen.



Mit Meister und Regionalliga-­Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing sind zwei weitere Vereine nicht mehr dabei: Die Zweite von Jahn Regensburg und der in der Relegation an Greuther Fürth II gescheiterte Vizemeister SV Donaustauf spielen in der neuen Saison in der Bayernliga Nord.