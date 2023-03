10 Landsberger holen 1 Punkt

Von: Thomas Ernstberger

Starkes Pflichtspiel-Debüt für den TSV Landsberg. Neuzugang Daniel Leugner (weiß) ist endlich wieder fit. © Ernstberger

Der TSV Landsberg rockt das Pflichtspiel gegen den TSV Nördlingen – nicht zuletzt mithilfe eines lange verletzten Spielers: Daniel Leugner ist nach neun Monaten zurück!

Landsberg – Aus dem Pflichtsieg wurde nur ein Unentschieden mit zehn Mann. Durch das 2:2 gegen den TSV Nördlingen ist der TSV Landsberg auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht. Allerdings macht ein Debüt Mut im immer schwieriger werdenden Aufstiegsrennen: Daniel Leugner bestritt knapp neun Monate nach seiner schweren Knieverletzung in der Vorbereitung endlich sein erstes Bayernligaspiel für den TSV.



Es war der 2. Juli 2022, als sich Landsbergs Top-Neuverpflichtung und „Wunschkandidat“ Daniel Leuger beim Testspiel in Heimstetten am Innenband des rechten Knies verletzte. Die Pause dauerte ewig: „Ich hoffe, dass ich jetzt bald ins Mannschaftstraining einsteigen kann“, sagte er beim Restrunden-Start vor gut zwei Wochen gegen den TSV 1860 Rosenheim zum KREISBOTEN.



Am Samstag tauchte „Leuges“, nach Ansicht vieler Kenner der Szene, einer der besten Spieler der Bayernliga, dann erstmals auf dem Spielberichtsbogen auf. Und er feierte in der zweiten Halbzeit ein Debüt, das Lust auf mehr machte:



Obwohl eigentlich nur für einen Zehn-Minuten-Kurz-Einsatz vorgesehen, kam Leugner aufgrund der dünnen Personaldecke bereits in der 61. Minute für Achim Speiser. „Da hat sich in der Mannschaft gleich etwas getan“, sagt Spielertrainer Mike Hutterer. Landsbergs Nummer 20 zeigte sofort Präsenz im Mittelfeld, holte den Foul-Elfmeter raus, den Timo Spennesberger gewohnt sicher zum 2:2 verwandelte und er bereitete ein Tor von Sascha Mölders vor, das allerdings wegen Abseits nicht zählte. Hutterer, der mit Leugner schon in Pullach zusammenspielte: „Er strahlt etwas aus und ist sehr präsent. Wir freuen uns, dass Leuges wieder da ist.“



Als Leugner kam, lag der TSV 1:2 hinten. Es war eine Mannschaft, die so noch nie zusammengespielt hatte. Denn Kapitän Alex Benede, Steffen Krautschneider, Manuel Detmar und Sebastian Schmeiser mussten wegen verschiedenen Verletzungen und Krankheit passen. Landsberg ging nach einer halben Stunde durch das 21. Saisontor von Mölders, der wieder einmal goldrichtig stand, in Führung, versäumte es, nachzulegen und kassierte gleich nach der Pause den Ausgleich. Handspiel von Maxi Holdenrieder, der erstmals die Kapitänsbinde trug – mit bitteren Folgen. Gelb-rot für den Landsberger, der die Binde an Branko Nikolic abgab und ein berechtigter Elfmeter. Schon der dritte im dritten Spiel nach der Winterpause. Manuel Meyer ließ Keeper Abdoul Gueye keine Chance, das 1:1 folgte. Als Alexander Schröter die Gäste in der 66. Minute nicht unverdient in Führung brachte, roch es nach einer Heim-Niederlage. Doch zehn Landsberger schafften – nicht zuletzt dank Daniel Leugner – noch das Unentschieden.



„Einerseits zwei verlorene Punkte, andererseits ein gewonnener Punkt, wenn man sieht, dass wir ab der 47. Minute zu Zehnt waren“, bilanzierte Hutterer. Die Aufstiegskandidaten liegen jetzt enger denn je zusammen. Durch die Niederlagen von Tabellenführer Schalding-Heining mit einem 1:2 in Memmingen und Kottern mit einem 2:3 gegen Türkspor Augsburg hat Landsberg zwar auf die beiden Teams einen Punkt gut gemacht, wurde allerdings von Memmingen und Kirchanschöring überholt.



Am Sonntag muss Landsberg um 14 Uhr bei Türkspor Augsburg antreten. Wie schwer diese Aufgabe wird, zeigt der vergangene Spieltag. Mit ihrem 3:2 beendeten die Augsburger Kotterns Super-Serie von neun Siegen am Stück.