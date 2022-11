Gurkentor: Landsberg patzt schon wieder

0:1-Niederlage gegen Gundelfingen

Von Thomas Ernstberger schließen

Landsberg – Angstgegner FC Gundelfingen: Fußball-Bayernligist TSV Landsberg hat am Samstag 0:1 gegen die Nordschwaben um Ex-Kapitän David Anzenhofer verloren. Damit hat Gundelfingen beide Duelle in dieser Saison gewonnen: Schon das Hinspiel hatte die Truppe von Trainer Stefan Anderl mit 2:1 für sich entschieden. Bitter für Landsberg: Durch die vierte Saison-Niederlage versäumte es das Team des Spielertrainer-Duos Sascha Mölders/Mike Hutterer, den Rückstand auf Tabellenführer SV Schalding-Heining zu verkürzen.

Im Gegenteil: Der Regional­liga-Absteiger holte nach 1:2- Rückstand noch ein 2:2 beim SV Erlbach und hat vor dem letzten Spieltag des Jahres nun schon acht Zähler Vorsprung auf den Zweiten aus Landsberg (38 Punkte). Und dem sind Ingolstadt II (37), Memmingen und Kirchanschöring (beide 36) ganz nahe auf den Pelz gerückt.



Eigentlich hatte die Woche für Sascha Mölders optimal begonnen: Der ehemalige Bundesligaspieler bestand die „B+Lizenz“ des DFB (Lehrgang vom 21. August bis 10. November in der Sportschule Oberhaching) und bekam am Montag die entsprechende Urkunde überreicht. Damit hat der Landsberger Spielertrainer seinen Trainerschein, der nächste soll im neuen Jahr folgen. Danach begannen aber die schlechten Nachrichten. Zwei ehemalige 1860-Mitspieler, die Mölders gerne nach Landsberg geholt hätte, entschieden sich gegen den TSV: Stürmer Nico Karger, der weiter die Torjäger­liste der Bayernliga Süd vor dem Landsberger Goalgetter anführt, und der ein Wunschkandidat war (der KREISBOTE berichtete) verlängerte beim FC Deisenhofen und Abwehrmann Herbert Paul entschied sich für den Trainerpostern bei Regional­ligist FC Pipinsried. Und am Samstag dann die bittere Pleite in Gundelfingen, bei der Mölders nach einer verbalen Auseinandersetzung mit Anzenhofer nach einer halben Stunde Gelb kassierte und die Gundelfinger Fans (insgesamt waren offiziell 705 Zuschauer im Schwaben-­Stadion) gegen sich aufbrachte. Mölders war da wohl schon angefressen, da sein Team durch einen Glückstreffer (Mölders: „Gurkentor“), einer missglückten Flanke von Maximilian Braun (25.), 0:1 im Rückstand lag, Keeper Dominik Dewein kurz zuvor seine Chance per Fußabwehr zunichte gemacht hatte, als er alleine auf den Torwart zugelaufen war.



Nicht nur dieser Möglichkeit trauerte Spielertrainer-Kollege Mike Hutterer nach: „Wir hatten vier sehr gute Chancen, das muss auswärts reichen.“ Allerdings zeigte sein Team nicht das, was es kann: „Wir waren gegen eine giftige Mannschaft kämpferisch und läuferisch nicht auf Augenhöhe. Da war uns Gundel­fingen überlegen – das war sehr ärgerlich“, kritisierte der Mittelfeldspieler.



Kottern kommt



Die Kreisstädter sind damit in die Rückrunde genauso wie in die Vorrunde gestartet: Mit vier Punkten aus drei Spielen. Die letzte Partie dieses Jahres findet am Samstag (14 Uhr) im Landsberger Sportpark gegen den TSV Kottern statt. Für Hutterer ein Spiel, in dem Platz 2 gefestigt werden muss – mit einem Sieg. Seine Mission: „Es ist ein riesiger Unterschied, ob man als Zweiter oder auf Platz drei, vier oder fünf in die Winterpause geht. Die Tabelle hat jetzt dann drei Monate Bestand – für diese lange Zeit will ich auf Platz zwei stehen.“



Nach dem Spiel gegen Kottern ist Urlaub angesagt – das erste Training 2023 ist für 30. Januar angesetzt, der erste Test steigt am 4. Februar zuhause gegen Landesligist SC Oberweikertshofen. Hutterer: „Wir hatten seit Sommer 21 Punktspiele plus Pokal plus Vorbereitung – da braucht jetzt jeder mal Ferien vom Fußball.“