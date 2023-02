HSB Landsberg: Niederlage im Herzschlagfinale

Punktegarant für die HSB Landsberg: Christoph Hornung brachte warf vier Dreier und holte 26 Zähler. © HSB

Landsberg – Liebend gerne hätten die Basketballer vom Lech ebenso gejubelt wie die Handballer, doch den Korbjägern war der Erfolg im Herzschlagfinale nicht gegönnt. 84:86 hieß es am Ende des höchst spannenden Heimspiels der Heimerer Schulen Basket (HSB) gegen die Green Devils aus Schrobenhausen. Damit bleibt die punktlose DJK Landsberg das Schlusslicht in der Bayernliga Süd-West.

Im ersten Viertel (24:17) zeigten die Landsberger über weite Strecken eine konzentrierte Leistung und konnten sich kontinuierlich einen kleinen Vorsprung erspielen. „Als wäre er nie weg gewesen“, verstärkte Lukas Klocker aus der Zweiten die Heimmannschaft und konnte sowohl offensiv als auch defensiv überzeugen. Gemeinsam mit Chris Hornung sorgte er an diesem Abend für die Körbe aus der Distanz.



Im Verlauf des zweiten Abschnitts verkürzten die Gäste durch viele Freiwürfe bis zur Halbzeit auf zwei Punkte Rückstand (42:40). Im dritten Viertel folgte die stärkste Phase der Landsberger: Mit einem 13:2-Lauf zogen sie auf elf Punkte davon und entschieden diesen Spielabschnitt auch mit 28:19 für sich. Mit einer 70:59-Führung ging es in die finale Phase.



Die Foulbelastung – auch resultierend aus „einigen fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen“, so die Gastgeber – entwickelte sich nun mehr und mehr zu einem Problem. Gerade auf den „großen“ Positionen machte sich der kurzfristige Ausfall von Kapitän Michael Teichner negativ bemerkbar. Mitte des letzten Abschnitts beim Stand von 77:68 folgte plötzlich der Bruch. Mit fünf Dreiern in Folge kam Schrobenhausen wieder ran – und in allerletzter Minute fiel der Ausgleich zum 84:84. Damit nicht genug, mit der Schlusssirene auch noch der Siegtreffer für die Gäste.



Das Fazit: „Am Ende hat die Cleverness und die Kraft gefehlt“, sagte HSB-Coach Przemyslaw Migala, wie die ganze Mannschaft sichtlich enttäuscht. „Wir haben bis zum Ende gekämpft und verbessern uns von Spiel zu Spiel.“



Am kommenden Sonntag hat die HSB Landsberg die nächste Chance auf den ersten Saisonsieg. Um 17 Uhr empfängt die Migala-Truppe im Landsberger Sportzentrum den VSC Donauwörth, der in der Bayernliga-Tabelle nicht weit entfernt ist: auf Rang 9.