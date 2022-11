HSB Landsberg: 13 Dreier und doch kein Sieg

Von: Toni Schwaiger

Machte am Staffelsee 24 Punkte: Christoph Hornung von den HSB Landsberg. © Werner

Landsberg – Das Warten auf den Befreiuungsschlag in der Bayernliga Südwest geht weiter: Auch die Partie beim ESV Staffelsee in Murnau nahm für die Heimerer Schulen Basket kein gutes Ende: 107:71. Damit bleibt das Vorzeigeteam der DJK Landsberg ohne Punktgewinn in der aktuellen Saison und Träger der Roten Laterne.

An das letztjährige Auswärtsspiel beim ESV Staffelsee hatten die Landsberger Basketballer noch gute Erinnerungen: mit nur sechs Spielern und als Tabellenvorletzter klarer Underdog konnten die Heimerer Schulen Baskets in der Vorsaison mit einem hart erkämpften Überraschungssieg wichtige Tabellenpunkte holen.



Auch bei der Neuauflage am vergangenen Sonntag startete die Mannschaft um Trainer „Miga“ Migala Przemyslaw gut ins Spiel. Das erste Viertel verlief mit einem Endstand von 25:23 ausgeglichen. Das zweite Viertel gehörte dann den Landsbergern: Christoph Hornung, Marc Lupprich und Simon Wais sowie die zum ersten Mal in der aktuellen Saison für die HSB aufgelaufenen Nicolas Silberhorn und Timo Welz sorgten für einen Punkteregen von der Dreierlinie, dem die Hausherren wenig entgegenzusetzen hatten. Mit einer 44:49-Führung gingen die Lechstädter zuversichtlich in die Halbzeitpause.



Doch das Blatt wendete sich, als Staffelsee zur zweiten Halbzeit mit deutlich mehr Druck aus der Kabine kam und die DJK-ler ein besonders verflixtes drittes Viertel erwischten. Die aggressive Verteidigung der Murnauer klebte förmlich am Mann, sodass bei den Gästen weder unterm Korb noch von der Dreierlinie irgendetwas funktionierte, während die Hausherren viele einfache Punkte mitnehmen konnten. An einem Viertel, das mit 36:9 Punkten an den Gegner ging, lässt sich aus Landsberger Sicht wenig schönreden. Im letzten Spielabschnitt war nicht mehr viel zu retten, so dass der ESV Staffelsee mit 107:71 Punkten als klarer Sieger aus der Halle ging.



Der Frust war den Landsberger Spielern anzumerken – doch Trainer Migala sieht auch Positives: „Die erste Halbzeit haben wir heute gewonnen – mit 13 Dreiern, darauf können wir wirklich stolz sein“.



Am 26. November empfangen die HSB Landsberg den Tabellenneunten BC Hellenen München2. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Für die DJK Landsberg spielten: Cibis, S., Geiger, D. (2 P), Hornung, Ch. (24 P), Lupprich, M. (12 P), Migala, P. (2 P), Schumacher, F., Silberhorn, N. (10), Wais, S. (10), Welz, T. (9).