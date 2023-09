TSV Landsberg: Mit Schützenhilfe an die Spitze der Bayernliga

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Schoss das Tor des Tages und den TSV Landsberg an die Tabellenspitze der Bayernliga: Amar Cekic (vorne). © Ernstberger

Landsberg – Zweiter gegen Dritten der Bayernliga Süd, da darf man getrost von „Topspiel des Wochenendes“ sprechen, auch wenn Aufstiegskandidat TSV Landsberg das im Vorfeld nicht gerne hören wollte. Egal, vor mehr als 1.400 Zuschauern behielten die Lechstädter auch ohne den verletzten Torgaranten Sascha Mölders die Oberhand und gewannen beim SV Erlbach mit 1:0. Und sind damit neuer Tabellenführer.

Vorweg: Den Weg an die Ligaspitze ebnete den Lechstädter nicht zuletzt Deisenhofen. Der bis dato Elfte stellte nämlich Ligaprimus Kottern ein Bein und sorgte mit einem satten 3:0-Heimerfolg für die Überraschung schlechthin dieses zehnten Spieltages.



Zurück nach Erlbach. Dort sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes, intensives und hitziges Spiel. Der TSV Landsberg, ohne Sascha Mölders auf dem Spielfeld, dafür aber wieder mit Kapitän Alexander Benede, versuchte sich spielerisch durchzukombinieren, während die Gastgeber alles dagegen setzten. Zumindest in der ersten Halbzeit ging der SVE-Plan auch auf.



Nach Wiederanpfiff sorgte Erlbachs Leonhard Thiel für ein erstes Ausrufezeichen. Er war dem TSV entwischt und zog aus gut 16 Meter volley ab. Während das Publikum bereits zu jubeln begann, setzte TSV-Keeper Fabio Rasic zur Glanzparade an und fischte den Ball aus dem Toreck. Jetzt war Landsberg hellwach, legte einen Gang zu und belohnte sich in der 64. Minute: Nach einer sehenswerten Kombina­tion war es Nico Karger, der Amar Cekic in Szene setzte und dieser bedingungslos den Ball in die Maschen drosch. Kurz vorher hätte man über einen Elfmeter für Landsberg sprechen können, doch Schiedsrichter Tobias Wittmann entschied für ein „Weiterspielen“. Es blieb beim 0:1.



Nach der Partie attestierten die verletzten Spielertrainer Sascha Mölders (TSV) und Lukas Lechner (SV) beiden Teams eine „super Leistung“ und waren einer Meinung: Landsberg hatte über lange Strecken der Partie die Nase ein klein wenig vorn.



Englische Woche



Am Samstag empfangen die Landsberger den SV Kirchan­schö­ring. Gegen den 14. der Bayernliga sind drei Punkte Pflicht. Vier Tage später, am Mittwoch, geht es zum Wieder­holungs­-Spitzenspiel in die Fuggerstadt. Wie im KREISBOTEN berichtet, war die Partie gegen Schwaben Augsburg am 26. August beim Stand von 2:1 wegen des schweren Gewitters abgebrochen worden. Anstoß im Ernst-Lehner-Stadion ist schon um 17 Uhr, da es kein Flutlicht gibt.