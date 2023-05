TSV Landsberg patzt im Aufstiegskampf – Karger soll kommen

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Bauchlandung für Sascha Mölders und seine Jungs in Kirchanschöring – der Aufstieg wäre jetzt ein Wunder. © Ernstberger

Das war’s dann wohl endgültig im Aufstiegskampf für den TSV Landsberg. Der Fußball-Bayernligist verlor am Samstag das Top-Spiel 0:1 beim SV Kirchanschöring und fiel auf den sechsten Tabellenplatz zurück.

Landsberg – Die Aufstiegs-Achterbahnfahrt des TSV Landsberg geht weiter. War es vor drei Wochen noch ein aussichtslos erscheinender Sieben-Punkte-Rückstand auf den zweiten Platz, der zu den Aufstiegs-Relegationsspielen berechtigt, schöpften die Kreisstädter am vergangenen Wochenende neue Hoffnung, als die Konkurrenten patzten und sie nach zwei Siegen in Folge nur noch zwei Punkte hinter Memmingen auf Platz vier lagen. Doch jetzt, nach der neunten Saison-Niederlage, ist die Enttäuschung riesengroß und der ersehnte Traum von der Regionalliga wohl endgültig geplatzt.



Fünf Punkte Vorsprung sind ein gewaltiges „Brett“ – zumal Memmingen als nächstes gegen Hallbergmoos und 1860 Rosenheim spielt, die beiden schlechtesten Teams der Liga. Gewinnen die Allgäuer diese Partien, spielt Landsberg in der kommenden Saison definitiv erneut in der Bayernliga. Saisonziel damit mit einer Top-Mannschaft klar verpasst. Der TSV hat zwar die zweitmeisten Tore (63) nach So-gut-wie-Meister Schalding-Heining (65) erzielt und mit Spielertrainer Sascha Mölders den Top-Torjäger (24 Treffer) und -Scorer (32) der Liga – trotzdem dürfte die Tür zur Regionalliga zu bleiben. 15 (von 31) nicht gewonnene Spiele sind einfach zu viel, wenn man aufsteigen will. „Gegen ein Spitzenteam wie Kirchanschöring kann mal verlieren“ sagt Spielertrainer Mike Hutterer, „Wir haben aber im Verlauf der Saison einfach zu viele Punkte liegengelassen.“ Nur ein schwacher Trost: „Wir haben mit 54 Punkten aus 31 Spielen immerhin schon die beste Saisonleistung der Vereinsgeschichte erreicht.“ Zuvor waren das 51 Punkte aus 36 Spielen. Die Hoffnung auf Platz zwei hat Hutterer noch nicht aufgegeben: „Man hat immer wieder gesehen, dass im Fußball alles möglich ist.“



Die spielentscheidende Szene in Kirchanschöring nach knapp einer Stunde. Nach einem Fehler von Kapitän Alex Benede im Aufbauspiel ist Manuel Omelanowsky durch und kann von Alessandro Di Rosa im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden. Gelb für Di Rosa und Elfmeter, den der Gefoulte sicher zum Tor des Tages verwandelt. Ein 0:0 hätte Landsberg aber auch nicht recht viel geholfen.



Hektik in den Schlussminuten: Nach einer unsanften Mölders-„Begegnung“ mit Keeper Egon Weber forderten die Gastgeber Rot, aber Schiedsrichter Philipp Ettenreich beließ es bei einer gelben Karte für den Ex-Profi, der in der kommenden Saison wohl einen hochkarätigen Sturmpartner bekommen wird. Nach Informationen von Bayernliga-Insidern ist der Wechsel von Nico Karger (30) vom FC Deisenhofen an den Lech so gut wie fix – auch wenn er von Vereinsseite offiziell noch nicht bestätigt ist. Mölders wollte Karger bereits im Winter unbedingt nach Landsberg holen, doch da gab’s keine Freigabe von Deisenhofen. Beide stürmten schon gemeinsam beim TSV 1860 München, haben in der Bayernliga in dieser Saison 24 und 21 Tore erzielt. Wegen einer Sehnenverletzung im Oberschenkel (zugezogen am 22. April beim 0:2 gegen Landsberg) ist für Karger die Saison bereits beendet. Vergangene Woche saß er beim 4:1 der Mölders/Hutterer-Elf in Garching auf der Tribüne. Ein klarer Hinweis auf einen bevorstehenden Vereinswechsel.



Am Samstag empfängt der TSV um 14 Uhr den SV Erlbach, danach geht’s noch gegen Ismaning und Ingolstadt II. Hutterer: „Unser Ziel in diesen Spielen ist der maximale Erfolg“. Aber auch der, sprich neun Punkte, werden im Kampf um Platz zwei wohl nicht mehr viel helfen…