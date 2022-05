Mike Hutterer bleibt bei Bayernligist Landsberg

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Mike Hutterer (am Ball) bleibt weiterhin Spielertrainer beim TSV Landsberg. © Ernstberger

Landsberg – Das war bezeichnend für eine Rückrunde, die man getrost als völlig verkorkst bezeichnen kann: Fußball-Bayernligist TSV Landsberg verlor das letzte Spiel der Saison 2021/22 durch ein Tor in der 92. Minute mit 1:2 beim SV Kirchanschöring, kassierte damit die fünfte Niederlage in Folge und beendet die Spielzeit gerade noch einstellig auf dem 9. Tabellenplatz.

Zur Erinnerung: Ende März, nach dem 2:1 gegen Schwabmünchen, belegten die Kreisstädter noch Rang 4. „Fünf Spiele hintereinander zu verlieren, ist Sch…“, gibt Spielertrainer Mike Hutterer zu. Besonders ärgerte ihn die Entscheidung Sekunden vor Schluss: „Wir hatten nach Steffen Krautschneiders 1:0 auch Chancen, auf 2:0 zu erhöhen und dann kassieren wir mit der letzten Szene das 1:2. Anstoß, dann kam sofort der Schlusspfiff.“



Ein bisschen Statistik nach unerfreulichen Wochen: Landsberg hat aus 36 Spielen 50 Punkte geholt. Das ist ein Schnitt von 1,28 Punkten pro Partie. In der Vorrunden-Tabelle belegt der TSV mit 29 Punkten Rang 5 (Torverhältnis +17), in der Rückrunden-Wertung mit 21 Zählern nur Rang 15 (-3). In der Heimtabelle ist Landsberg mit 27 Punkten Neunter, im Auswärts-Ranking immerhin Siebter mit 23 Zählern. Erfolgreichste Torschützen waren Krautschneider mit elf, Kazuki Date mit sieben und Kevin Gutia mit sechs Treffern. Zum Vergleich: Bayern­liga-Torschützenkönig Tobias Lermer (Hankofen-Hailing) traf 22 Mal, Cihangir Özlokman (Donau­stauf) 19 Mal.



Dreieinhalb Wochen haben die Landsberger jetzt frei, die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt bereits am 15. Juni der erste Test ist am 18. Juni gegen den FC Kempten. Schon klar: Der TSV Landsberg wird dann ein völlig neues Gesicht haben. Mit vielen Neuen nach einer ganzen Reihe von Abgängen.



Neben den fünf bereits bestätigten Zugängen von Spieler­trainer Sascha Mölders (37/SG Sonnenhof-Großaspach), Torwart David Hundertmark (1860 München II), Stürmer Sandro Caravetta (22/FC Gundelfingen), Nabil Tcha-Zodi (18/Junioren SC Fürstenfeldbruck) und Innenverteidiger Ajlan Arifovic (23/FC Unterföhring) sind auch die Wechsel von Verteidiger Matej Rados (22/TSV Schwabmünchen) und Mittelfeldspieler Yannick Woudstra (20/VfR Neuburg) fix.



Letzter Auftritt als TSV-Sturm-Duo: Torschütze Steffen Krautschneider (rechts) und Veron Dobruna, der zur SpVgg Hankofen-Hailing in die Regionalliga wechselt. © Ernstberger

Den TSV Landsberg verlassen werden Torwart Daniel Witetschek (zu Regionalligist FC Pipinsried), Kazuki Date (Türkgücü München/Regionalliga), Kapitän Fabian Lutz (zum in die Bayernliga abgestiegenen FC Memmingen), Kevin Gutia (TSV Rain am Lech), Ersatzkeeper Sebastian Hollenzer (TSV Gilching-Argelried/Landesliga), Dennis Hoffmann (Ziel unbekannt), Veron Dobruna (SpVgg Hankofen-Hailing/Regionalliga) und Stevie Georgiou (Freiburger FC/Oberliga Baden Württem­berg). Weitere Zu- und Abgänge sind möglich. Aus Großaspach ist zum Beispiel zu hören, dass Mölders einen Spieler mit Zweitligaerfahrung zum TSV mitbringen will. Dabei könnte es sich um Mittelfeldmann Manuel Konrad (34) handeln, der aus Illertissen stammt und schon für den FSV Frankfurt, Dresden, Freiburg und Unter­haching gespielt hat.



Die wichtigste Personalie – neben der Verpflichtung von Ex-Bundesligastürmer Mölders – ist mittlerweile auch geklärt: Mike Hutterer (32) bleibt Landsberg erhalten: „Es ist zwar noch nichts unterschrieben, aber ich habe mündlich für ein weiteres Jahr zugesagt“, erklärt der Mittelfeld-­Fuchs gegenüber dem KREISBOTEN. Hutterer soll in der neuen Saison zusammen mit Mölders das Spielertrainer-Duo bilden. Der neue Star des TSV Landsberg ist aktuell nicht zu erreichen. Er steht gerade mit Ehefrau Ivonne für die RTL-Soap „Sommerhaus der Stars“ vor der Kamera. Es wird aber keine Termin-Kollision mit seinem neuen Job in Landsberg geben. Trainer-Kollege Hutterer verspricht: „Sascha wird beim Trainingsauftakt auf dem Platz stehen.“