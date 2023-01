TSV Landsberg: Zweikampf der Tor-Youngsters

Von: Thomas Ernstberger

David Hundertmark (25) hat den TSV Landsberg überraschend verlassen. Der Fußball-Bayernligist musste daraufhin ganz schnell reagieren und hat mit Fabio Rasic (20) bereits einen neuen Torhüter verpflichtet.

Landkreis – Seit heute sind die Landsberger wieder im Training. Ohne den bisherigen Stamm-Torwart Hundertmark, dafür mit einem neuen Gesicht – wie vom KREISBOTEN bereits exklusiv angekündigt. Fabio Rasic, ein 20-jähriger, in München geborener Kroate, der in der Saison 2021/22 neunmal das Tor des FC Ismaning in der Bayernliga hütete – darunter beim 1:1 am 31. Juli 2021 in Landsberg – wird mit dem bisherigen Ersatz-Keeper Abdoulaye „Abdul“ Gueye (19) um die neue Nummer eins im Tor kämpfen.

„Es soll ein gesunder, fairer Zweikampf werden“, sagt Rasic, der in München-Giesing bei seinen Eltern wohnt. Giesing – da ist es nur allzu logisch, dass der Neu-Landsberger auch 1860-Fan ist. So freut er sich umso mehr auf die Zeit mit Spielertrainer Sascha Mölders, dem ehemaligen Publikumsliebling der Löwen: „Sascha ist immer noch ein Top-Stürmer, ein lustiger, cooler Typ. Es ist eine Ehre für mich, mit ihm zusammen zu spielen. Von einem ehemaligen Bundesliga-Spieler kann ich bestimmt noch viel lernen.“



Rasic war im Sommer vergangenen Jahres von Ismaning zum VfR Garching gewechselt, meldete sich dort allerdings im Oktober wieder ab, nachdem er kein einziges Spiel bestritten hatte. Seither trainierte er viel allein, aber auch beim FC Deisenhofen. „Es war eine tolle Geste, dass ich in der Zeit, in der ich keinen Verein hatte, die Chance bekommen habe, in Deisenhofen zu trainieren“, blickt der 1,90 Meter große Keeper zurück.



Über Ismaning und Garching will er nicht mehr sprechen: „Das ist Vergangenheit, die Zukunft ist der TSV Landsberg. Ich schaue jetzt nur nach vorne und will mit Landsberg aufsteigen.“ Fabios aktuelle Verfassung: „Ich habe viel trainiert und bin topfit – zu 100 Prozent“, sagt er. „Und ich freue mich und bin total heiß darauf, wieder auf dem Platz zu stehen.“



Die bisherige Nummer zwei Abdoulaye Gueye ist seit dem Sommer vergangenen Jahres beim TSV Landsberg. © Ernstberger

Zwei hochtalentierte Youngsters kämpfen um das Tor des TSV Landsberg. Rasic ist der Herausforderer, der 1,96 Meter große Italiener Gueye, dessen Ziel ganz klar „Profi werden“ heißt, will natürlich von der Nummer zwei zur Nummer eins aufrücken. Bislang kam das ehemalige Mitglied der „FC Bayern World Squad“ (internationales Förderprojekt des Rekordmeisters für U19-Spieler) nur in Testspielen und im Pokal zum Einsatz. Im letzten Spiel 2022 gegen Kottern hätte er sogar sein Bayernliga-Debüt geben sollen, doch da verzichtete er freiwillig wegen fehlender Spielpraxis.



Jetzt werden die Karten neu gemischt – Gueye und Rasic haben fünf Wochen (und sechs Testspiele) Zeit, sich für den Platz im Kasten beim Rückrundenauftakt am 4. März gegen Schlusslicht Rosenheim zu empfehlen. Spielertrainer Mike Hutterer: „Wir haben jetzt zwei junge, talentierte Torhüter. Abdul hat natürlich einen kleinen Vorteil, weil er schon seit Sommer Teil des Teams ist. Wir werden uns beide in den nächsten Wochen genau anschauen.“ In diesen fünf Wochen, in denen ein harter, aber vor allem fairer Konkurrenzkampf angesagt ist. „Das Wichtigste“, sagt Rasic, „ist, dass man sich versteht – und wir gemeinsam aufsteigen…“



Erster Test der Landsberger: Am Samstag (12 Uhr) im Sportzentrum am Hungerbachweg (auf Kunstrasen) gegen Landesligist Oberweikertshofen.