Regionalliga-Bewerbung

TSV Landsberg: Zum Training auf die Insel

Von: Thomas Ernstberger

Das Spielertrainer-Duo Mike Hutterer (links) und Sascha Mölders bittet am 30. Januar zum ersten Training 2023 des Bayernligisten TSV Landsberg. © Ernstberger

Landsberg – Die Bayernliga-­Fußballer des TSV Landsberg befinden sich offiziell noch im „Winterschlaf“. Ausnahme: Ein Hallenturnier in Dingolfing, wo für die Kreisstädter im Viertelfinale Schluss war: 3:4 gegen den Nord-Bayernligisten 1. SC Feucht. Auf dem Rasen ist noch Pause: Die Spielertrainer Sascha Mölders und Mike Hutterer haben das erste Training im neuen Jahr für den 30. Januar (Montag) angesetzt.

Dennoch tut sich im Hintergrund eine ganze Menge. Mit Stürmer Nicholas Helmbrecht (27) wurde ein weiterer Ex-Löwe verpflichtet, der allerdings bei seinem Ex-Club Wacker Burghausen nach einem Kreuzbandriss im Januar 2022 ein Jahr nicht mehr gespielt hat. Kein Problem für TSV-Sportchef Jürgen Meissner: „Er ist wieder fit und wird die Vorbereitung komplett mitmachen. Ich bin sicher, dass er bei uns voll einschlagen wird. Wenn man so einen Mann bekommen kann, muss man ihn verpflichten.“

Es werden aber noch weitere Verstärkungen gesucht. „Ich bin mit zwei, drei Spielern in Kontakt“, bestätigt Meissner. „Ich will noch einen Mann für die Offensive holen und hoffe, dass sich noch etwas ergibt.“



Die Vorbereitung der Landsberger auf die restlichen 13 Spiele der Saison 2022/234 steht mittlerweile. Das Highlight: Ein viertägiges Trainingslager ab dem 9. Februar auf Mallorca, das von Hauptsponsor 3C-Carbon Group finanziert wird. Der Bayernliga-Vierte wird sein „Camp“ auf der (zu dieser Zeit relativ Touristen-freien) Ferieninsel aufschlagen.



Bevor am Samstag, 4. März, Schlusslicht 1860 Rosenheim zum Punktspielauftakt 2023 im Landsberger Sportpark antritt, sind sechs Testspiele geplant. Das erste am Samstag, 4. Februar, bereits um 12 Uhr zuhause gegen Landesligist SC Oberweikertshofen. Das weitere Programm: Beim Landesliga-­Zweiten FC Ehekirchen (Mittwoch, 15. Februar, 19 Uhr), zuhause gegen Regionalligist TSV Rain/Lech (Samstag, 18. Februar, 12 Uhr), bei Landesligist FC Unterföhring (Dienstag, 21. Februar, 19 Uhr), zwei Tage später (19 Uhr) kommt die Zweite des SV Mering nach Landsberg. Das ist der Augsburger A-Klassen-­Zweite, den Mölders trainiert und bei dem sein Sohn Noah spielt. Die Generalprobe schließlich steigt am Samstag, 25. Februar, um 14 Uhr bei Landesligist TSV Gilching-Argelsried.



Regionalliga-Bewerbung

Während die Aktiven ihre Vorbereitungs-„Hausaufgaben“ auf dem Platz erledigen, haben auch die Verantwortlichen zu tun. Der Bayerische Fußballverband hat nämlich vergangene Woche an 59 Vereine (die Drittligisten 1860 München, FC Ingolstadt und SpVgg Bayreuth, die Clubs der Regionalliga- und der beiden Bayernligen) die Zulassungsunterlagen für die Teilnahme an der Regionalliga-Saison 2023/24 verschickt. Die Bayernligisten haben bis zum 14. April Zeit, ihre Unterlagen einzureichen, die Zulassungsbescheide kommen im Mai. Meissner: „Natürlich werden wir uns bewerben. Alles andere wäre ja fatal.“



Neben der sportlichen Qualifikation (im Fall Landsberg als Meister oder als Zweiter über die Relegation) müssen die Vereine mehrere Zulassungs-Voraussetzungen erfüllen: „Es sind insbeson­dere infrastrukturelle, medientechnische und organisatorische und personelle Kriterien“, erklärt BFV-Schatzmeister Jürgen Falterbacher, der Vorsitzende des Zulassung-Kommission.



Beim TSV Landsberg werden sich in erster Linie Fußball-­Ab­teilungsleiter Basti Gilg sowie Vorstandsmitglied Patrick Freutsmiedl um die geforderte „Professionalisierung der Rahmenbedingungen“ in der bayerischen Spitzenliga kümmern. Gilg berichtet dazu: „Im Sommer 2022 hat bereits eine Begehung unserer Anlage mit dem BFV stattgefunden. Seither sind wir in regem Austausch mit dem Verband, damit wir wissen, was, wann und wie umgesetzt werden muss.“