Bayernligst Landsberg: 12 Tore und ein Wechselfehler

Von: Thomas Ernstberger

Schön wär‘s gewesen, aber Amar Cekic wird nun doch kein Landsberger – dank eines Wechselfehlers! © FKN (Screenshot)

Landsberg - Die ersten beiden Testspiele (gegen zwei Landesligisten) sind absolviert. Fußball-Bayernligist TSV Landsberg gewann am Donnerstag 6:1 beim SV Pullach und am Samstag 6:0 gegen den SC Oberweikertshofen. Ein Dutzend Tore zum Auftakt – das kann sich schon mal sehen lassen. Für einen angestrebten Neuzugang trifft das nicht zu.

Die Neuzugänge Nico Helmbrecht (aus Burghausen) und Keeper Fabio Rasic (zuletzt ohne Verein) feierten in Pullach ihr Debüt im Trikot des TSV Landsberg, waren auch bei Test Nummer zwei im Einsatz. Helm­brecht (mit der Nr. 7 und „HELLE“ auf dem Rücken) traf zum Einstand gleich zweimal.



Ein weiterer Spieler, der in mehreren Fußball-Online-Portalen bereits als fixer Winter-Neuzugang vermeldet wurde, fehlte allerdings. Der Wechsel von Mitteldfeldmann Amar Cekic (30), der zuetzt bei der SGV Freiberg in der Regionalliga Südwest spielte, sollte am Dienstag, am „Deadline Day“ in letzter Minute über die Bühne gehen. Cekic hatte deshalb seinen bis 2024 laufenden Vertrag in Freiberg aufgelöst und trainierte am Dienstag bereits in Landsberg.



Aber dann ging etwas gewaltig schief: „Der Wechsel ist geplatzt“, musste Jürgen Meissner, der sportliche Leiter des TSV, am Freitag zugeben. Aus welchem Grund: „Dazu will ich nichts sagen“, so sein Kommentar. Cekic, der nach Ansicht aller Experten, eine Riesen-Verstärkung für Landsberg gewesen wäre, verrät allerdings: „Der Wechsel scheiterte, weil nicht alle notwendigen Unterlagen fristgerecht abgegeben wurden.“ Aus Kreisen des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) war zu erfahren, dass der notwendige Amateurvertrag nicht vorlag. Cekic‘ Kommentar dazu: „Ich habe alles dafür getan, dass ich in Landsberg spielen kann. So etwas ist mir noch nie passiert.“



Kein Einzelfall

Eine bittere Geschichte für Spieler und Verein – und bereits die dritte Landsberger Wechselpanne innerhalb von knapp neun Monaten. Im Mai 2022 wurde die Verpflichtung von Yannick Woudstra als perfekt gemeldet, im August die von Mälek Amdouni. Woudstra heuerte kurz danach bei Türk Gücü an, Amdouni beim VfB Eichstätt. Da die beiden keinen (wegen der Sozialabgaben für den Verein teureren) Amateurvertrag unterschrieben hatten, konnten sie sich ohne Probleme wieder verabschieden.



Zurück zum Fall Cekic: Es ehrt den Routinier, der unter anderem schon in Schweinfurt, Pipinsried, Memmingen, den Stuttgarter Kickers und Rot-Weiß Essen gespielt und 197 Regionalligaspiele (48 Tore, 56 Vorlagen) und ein Drittligapartie absolviert hat, dass er den geplatzten Wechsel nicht weiter kommentieren wollte. Dabei sind die Folgen für den in München geborenen Deutsch-Bosnier gravierend: Zum einen fehlt ihm jetzt das Geld, das er ohne Vertrags-Auflösung verdient hätte, zum anderen darf er in Deutschland in dieser Saison, also fast ein halbes Jahr, nicht Fußball spielen, da die Wechselfrist am 31. Januar abgelaufen ist. Und ein Wechsel ins Ausland kommt nicht infrage, weil Cekic für den Stuttgarter Futsal Club in der Bundesliga aufläuft.



Gibt’s noch ein Happy End zur neuen Saison? Meissner: „Was im Sommer ist, wird man sehen. Von meiner Seite aus bleibt die Tür offen…“



Bei der Konkurrenz klappte es besser: Der FC Memmingen hat Ex-Profi Manuel Konrad (34) verpflichtet, der in Großaspach mit Sascha Mölders zusammenspielte und im Sommer als möglicher Neuzugang in Landsberg gehandelt worden war.